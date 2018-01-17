Milli Eğitim Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından, Türkiye'nin 25 ilinden seçilmiş, lider vasfına sahip 500 İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Meclis Başkanının katılacağı "Türkiye Öğrenci Meclisi Kurultayı" düzenlenecek. 1958 yılında kurulan Önder, imam hatip okulu öğrencisi, mezunu, mensubu ve camiasına hizmet gayesiyle kurulmuş bir dernek olarak faaliyet gösteriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin de destekleriyle düzenlenecek olan kurultaya, üst düzey katılım bekleniyor.



Kocaeli'de düzenlenecek "Türkiye Öğrenci Meclisi Kurultayı"na Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Önder Genel Başkanı Halit Bekiroğlu gibi üst düzeyde katılım gerçekleşecek. Ayrıca kurultaya Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce illerinden İmam-Hatip Okulu öğrencisi, mezunu, mensubu olan birçok kişi katılım sağlayacak.



Milli Eğitim Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından Türkiye'nin 25 ilinden seçilmiş, lider vasfına sahip 500 İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Meclis Başkanının katılacağı "Türkiye Öğrenci Meclisi Kurultayı" Başiskele İlçesi The Ness Otel'de 3 gün sürecek. 17-19 Ocak 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan kurultay, 18 Ocak Perşembe günü kurultay açılış programıyla başlayacak. Kurultay 19 Ocak Cuma günü değerlendirme ve kapanış programıyla sonlandırılacak.



