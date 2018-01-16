 ;
Yol Durumu
  1. Rizeli Seyit onbaşı
  2. Paramparça!

21 yaşındaki çocuk

Böbrek hastalığı yüzünden vücudu gelişmeyen , 21 yaşında olmasına rağmen çocuksu görünüme sahip. Ama o halinden memnun

21 yaşındaki çocuk
'da yaşayan 21 yaşındaki 'ye, iki yaşında böbrek hastalığı teşhisi kondu. Diyalize mahkum olan Birinci, bu yüzden ilkokulu bile yarıda bırakmak zorunda kaldı. Yaklaşık 10 yıldır diyalize genç çocuk, yaşama sevincinden hiçbir şey kaybetmedi.

TRABZONSPORLU
Çocuksu bir görünüme sahip olan Birinci, her şeye rağmen hayatın güzel olduğunu belirterek, "Başta ailem olmak üzere sevdiklerim sağ olsun her zaman benim yanımdalar. Onların sayesinde hastalığımı yenmeye, unutmaya çalışıyorum. hastasıyım. Takım yenilince üzülüyorum galip gelince diyalize moralli giriyorum" dedi. Diyaliz hekimi Seyit Hisoğlu, Miraç için "O çok özel bir kişi. Servisimizin neşe kaynağı. Çok zeki, etrafına sürekli pozitif enerji veren herkese hoş görüyle yaklaşan bir insan" diye konuştu.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar