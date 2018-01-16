21 yaşındaki çocuk

Trabzon'dayaşayan 21 yaşındakiMiraç Birinci'ye, ikiyaşında böbrek hastalığıteşhisi kondu. Diyalizemahkum olan Birinci,bu yüzden ilkokulu bileyarıda bırakmak zorundakaldı. Yaklaşık 10 yıldırdiyalize genç çocuk,yaşama sevincindenhiçbir şey kaybetmedi.
TRABZONSPORLU
Çocuksu bir görünüme sahip olan Birinci, her şeye rağmen hayatın güzel olduğunu belirterek, "Başta ailem olmak üzere sevdiklerim sağ olsun her zaman benim yanımdalar. Onların sayesinde hastalığımı yenmeye, unutmaya çalışıyorum. Trabzonspor hastasıyım. Takım yenilince üzülüyorum galip gelince diyalize moralli giriyorum" dedi. Diyaliz hekimi Seyit Hisoğlu, Miraç için "O çok özel bir kişi. Servisimizin neşe kaynağı. Çok zeki, etrafına sürekli pozitif enerji veren herkese hoş görüyle yaklaşan bir insan" diye konuştu.
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