Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yozgat 6. olağan il kongresinde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırat Kalkanı Harekatı'nda ne dedik? Bir gece ansızın gelebiliriz. Şimdi Afrin'de de aynı şeyi söylüyoruz; bir gece ansızın gelebiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Yozgat bir şehitler diyarıdır. Şehit olan, gazilikle şereflenen niceleri var.

O gece Yozgat'ta darbecilerin en küçük bir faaliyeti olamadı. Sizler Ankara ve İstanbul'da da mücadelenin en ön saflarında yer alıyordunuz.

Yozgat deyince; sadece haritadaki yerine, tabeladaki yerine bakarsanız yanılırsınız. Avrupa'da da en az burası kadar büyük bir Yozgat var. Ankara'da, İstanbul'da diğer şehirlerimizde de. Yozgat tarih boyunca ülkesi için büyük fedakarlık yapmıştır. Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda verilen şehitlerimize baktığımızda Yozgat ön sıralarda yer alıyordu. Yozgata bugüne kadar 11 kat trilyonluk yatırım yaptık. Daha önce kimsenin aklından geçmeyen hizmetleri Yozgat'a getirdik. Yozgat'a havalimanı yapılacak dense kim inanırdı? İnşaatına bu yıl başlanacak ve 2020 yılında hizmete girecek. Sağlıkta da önemli bir adım attık. Bundan çeyrek asır önce, şehir hastanelerinin ilk hizmete gireceği yer Yozgat dense kim inanırdı? TOKİ vasıtasıyla 6 bin toplu konutu hak sahiplerine verdik. Sadece 44 kilometre bölünmüş yol vardı, buna 331 kilometre daha ilave ettik.

Devlet Bahçeli'nin şahsımızı destekleyeceği yönündeki açıklamaları memnun etti. Sayın Bahçeli'ye bir kez daha teşekkür ediyorum. Gönül isterdiki bu milli duruşa ana muhalefet partisi de katılsın. Ancak yerli ve milli duruştan anlamadığı için böyle bir şeyin içinde yer alması mümkün değil.

Geçen gün baktım Nazi dönemine atıfta bulunuyor. aynı dönemde tek parti CHP'nin Nazi'lere aşağı kalır şeyler yapacağını bilmiyor mu? Bahçeli'nin desteğinden memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde karşımıza çıkacak nice tuzakları bozaca dirayetli bir karardır.

Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi Afrin'de de aynı şeyi söylüyoruz. ''Bir gece ansızın gelebiliriz.''