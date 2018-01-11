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Beşiktaş Belediye Başkanı Tahir Doğaç oldu

'ın ve yolsuzluk kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmasının ardından 'nin adayı Tahir Doğaç oldu. AK Parti grubu ise Meclis Üyesi İsmail Akyıldız'ı aday gösterdi. Oylama sonucunda başkanlığa vekalet edecek Tahir Doğaç oldu

Beşiktaş Belediye Başkanı Tahir Doğaç oldu

İçişleri Bakanlığı'nın görevden aldığı Beşiktaş Belediye Başkanı 'ın yerine gelecek yeni belediye başkanı saat 15.00'teki seçimle belirlendi.

Beşiktaş Belediye Başkanlığına 'nin adayı Tahir Doğaç seçildi.

CHP'DEN 1 KOLTUĞA 6 ADAY
AK Parti seçimde İsmail Akyıldız'ı aday göstermişti. CHP'li aday Tahir Doğaç'ın ismi ise başta 7 aday çıkması nedeniyle, belediye meclis grubunda yapılan toplantıyla belirlenmişti.

Hazinedar'ın yerine CHP'den Tahir Doğaç, Rıfat Örnek, Affan Mahmut Keçeci, Eyüp Birgün, Bülent Tatar, Merve Öztopaloğlu Küçükel'in adı geçiyordu.
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe 16:26
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