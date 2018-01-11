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Krtipto 'cülerde çözülme! 3 asker daha...

Gölcük Donanma Komutanlığı’nda görevli bir yarbay ve iki astsubay Fethullahçı Terör Örgütü’nün () baskılarından dolayı örgüt üyesi olduklarını itiraf ederek Emniyet Müdürlüğü’ne teslim oldu

Krtipto FETÖcülerde çözülme! 3 asker daha...

'ın itirafçı olup le bırakılması sonra Gölcük Donanma Komutanlığı'nda görevli bir yarbay ve iki astsubay itirafçı olmak üzere kendiliğinden gelerek polis ekiplerine teslim oldular.

'nün kendilerine meslekten atma, sürgün etme gibi bir çok baskı uyguladığını söyleyen Yarbay E.K. ile astsubaylar M.A. ile Ü.E. daha fazla dayanamayarak itirafçı olmak istediklerini söylediler.

SORGULARI SÜRÜYOR
Haklarında daha önce FETÖ ile ilgili açılmış bir soruşturma bulunmayan üç kripto askerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

KRİPTOLAR ÇÖZÜLÜYOR
Burak Akın'ın itirafçı olup adli kontrolle bırakılması sonrası, dün Kara ve Deniz Kuvvetleri'nden 4 muvazzaf subay teslim olmuştu.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma müdürü Burak Akın, 15 Temmuz gecesi, darbecilere direndikten ve bacağından vurulduktan sonra kahramanlık madalyası almıştı. Akın'ın itirafçı olmasının ardından FETÖ'nün kriptoları çözülmeye başladı.
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe 16:29
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