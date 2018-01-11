Burak Akın'ın itirafçı olup adli kontrolle bırakılması sonra Gölcük Donanma Komutanlığı'nda görevli bir yarbay ve iki astsubay itirafçı olmak üzere kendiliğinden gelerek polis ekiplerine teslim oldular.

FETÖ'nün kendilerine meslekten atma, sürgün etme gibi bir çok baskı uyguladığını söyleyen Yarbay E.K. ile astsubaylar M.A. ile Ü.E. daha fazla dayanamayarak itirafçı olmak istediklerini söylediler.

SORGULARI SÜRÜYOR

Haklarında daha önce FETÖ ile ilgili açılmış bir soruşturma bulunmayan üç kripto askerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

KRİPTOLAR ÇÖZÜLÜYOR

Burak Akın'ın itirafçı olup adli kontrolle bırakılması sonrası, dün Kara ve Deniz Kuvvetleri'nden 4 muvazzaf subay teslim olmuştu.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma müdürü Burak Akın, 15 Temmuz gecesi, darbecilere direndikten ve bacağından vurulduktan sonra kahramanlık madalyası almıştı. Akın'ın itirafçı olmasının ardından FETÖ'nün kriptoları çözülmeye başladı.

