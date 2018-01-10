Halkların kardeşliği ayağına PKK sempatizanlarına oy veren 'Beyaz Türkler' konuşsanıza!

DEHAP, DTP, BDP, HDP ve daha niceleri... Adına ne derseniz deyin, halkların özgürlük mücadelesi adıyla kurulan partilerin tamamı, altını kazıdığınızda içinden Kürt ırkçılığı çıkan organizasyonlardan başka bir şey değil.
HASİP KAPLAN İÇİNDEKİ IRKÇIYI ÇIKARDI
Hasip Kaplan, dün gece yıllardır içinde taşıdığı Kürt ırkçılığını, bölücü ve ayrımcı yaklaşımını dışa vurdu. Bir nevi HDP'nin asli politikasını ifşa etti.
7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde, HDP Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ öncülüğünde bazı kesimlerde büyük sempati toplamış ve bu seçimlerde yüzde 13 / yüzde 17 gibi yüksek sayılabilecek derecede oy almıştı.
HDP'Yİ BARAJIN ÜSTÜNE ÇIKARAN BEYAZ TÜRKLERDİ
HDP'yi barajın üstüne çıkaran ise, başta CHP seçmeni olmak üzere beyaz Türklerin, tek başlarına Erdoğan'ı siyasetin dışına atamayacaklarına olan inancıyla HDP'ye yanaşmaları olmuştu.
Sanat ve edebiyat dünyasından CHP'ye yakın beyaz Türkler ile CHP siyasetçileri el ele verdi ve CHP'yi iktidar yapmanın imkansız olduğunu bildikleri için HDP'yi AK Parti'nin önünde bir engel olarak kullanma yarışına girdiler. Bu da HDP-CHP yakınlaşmasını kaçınılmaz kıldı.
"BİRLİKTE İYİ SALLADIK" DİYENLER, NE DURUMDASINIZ?
Öyle ki CHP'li vekil Şafak Pavey, havalimanında Demirtaş'la karşılaştığında "Birlikte iyi salladık" diyerek bu birlikteliği ilan ediyordu.
"SAKIN BİR TÜRK HDP LİDERLİĞİNE GÖZ DİKMESİN"
Bugünse ise Hasip Kaplan "Sakın bir Türk, HDP liderliğine göz dikmesin." diyebiliyor.
Erdoğan düşmanlığından dolayı, terör örgütü PKK'nın partisine sempati besleyen beyaz Türklerin, 'Türk liderimiz olmasın' ırkçılığı karşısında ne tür bir tepki vereceği merak konusu...
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HALKLARIN DÜŞMANLIĞI DESENE SEN ŞUNA SIĞIR
geri zekalılıkta son noktadalar ,halkların kardeşliğiymiş bırakın lan palavrayı ,kişiliksiz palyaçolar
Mesele maya meselesi, soysuzların mayası bozuk yapacak bir şey yok.
DEMİRTAŞIN YERİNE GÖZ DİKEN KESİNLİKLE TÜRK DEĞİLDİR, ANASI BABASI KİM OLURSA OLSUN. ORAYA GELEN TÜRK OLURSA TÜRKLÜKTEN ÇIKMIŞ DEMEKTİR.
Eline Sazi alip Baris istirik, Halklarin kardesligi demokrasi diyen kllesleride gördük kardeslerini Kuyuya hendeklere cukurlara atanlarida gördük.
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