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Halkların kardeşliği ayağına PKK sempatizanlarına oy veren 'Beyaz Türkler' konuşsanıza!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhalefet olsun diye, halkların kardeşliği ayağına PKK sempatizanı partiye oy veren Etiler-Nişantaşı tayfası Beyaz Türkler 'ın 'Partide Türk başkan istemiyoruz' sözleri karşısında sessizliklerini koruyor!

Halkların kardeşliği ayağına PKK sempatizanlarına oy veren Beyaz Türkler konuşsanıza!

DEHAP, DTP, BDP, ve daha niceleri... Adına ne derseniz deyin, halkların özgürlük mücadelesi adıyla kurulan partilerin tamamı, altını kazıdığınızda içinden Kürt ırkçılığı çıkan organizasyonlardan başka bir şey değil.

HASİP KAPLAN İÇİNDEKİ IRKÇIYI ÇIKARDI
, dün gece yıllardır içinde taşıdığı Kürt ırkçılığını, bölücü ve ayrımcı yaklaşımını dışa vurdu. Bir nevi HDP'nin asli politikasını ifşa etti.

7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde, HDP ve öncülüğünde bazı kesimlerde büyük sempati toplamış ve bu seçimlerde yüzde 13 / yüzde 17 gibi yüksek sayılabilecek derecede oy almıştı.

HDP'Yİ BARAJIN ÜSTÜNE ÇIKARAN BEYAZ TÜRKLERDİ
HDP'yi barajın üstüne çıkaran ise, başta seçmeni olmak üzere beyaz Türklerin, tek başlarına Erdoğan'ı siyasetin dışına atamayacaklarına olan inancıyla HDP'ye yanaşmaları olmuştu.

Sanat ve edebiyat dünyasından CHP'ye yakın beyaz Türkler ile CHP siyasetçileri el ele verdi ve CHP'yi iktidar yapmanın imkansız olduğunu bildikleri için HDP'yi 'nin önünde bir engel olarak kullanma yarışına girdiler. Bu da HDP-CHP yakınlaşmasını kaçınılmaz kıldı.

"BİRLİKTE İYİ SALLADIK" DİYENLER, NE DURUMDASINIZ?
Öyle ki CHP'li vekil , havalimanında Demirtaş'la karşılaştığında "Birlikte iyi salladık" diyerek bu birlikteliği ilan ediyordu.

"SAKIN BİR TÜRK HDP LİDERLİĞİNE GÖZ DİKMESİN"
Bugünse ise Hasip Kaplan "Sakın bir Türk, HDP liderliğine göz dikmesin." diyebiliyor.

Erdoğan düşmanlığından dolayı, terör örgütü PKK'nın partisine sempati besleyen beyaz Türklerin, 'Türk liderimiz olmasın' ırkçılığı karşısında ne tür bir tepki vereceği merak konusu...
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba 10:33
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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GİDİN &#220;LKEMİZDEN,, GİDİN ÜLKEMİZDEN,,

HALKLARIN DÜŞMANLIĞI DESENE SEN ŞUNA SIĞIR

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evet0
hayır0
cevapla 10.01.2018 16:39
tekin,,, tekin,,,

geri zekalılıkta son noktadalar ,halkların kardeşliğiymiş bırakın lan palavrayı ,kişiliksiz palyaçolar

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evet0
hayır0
cevapla 10.01.2018 16:32
Ali Ulvi Ali Ulvi

Mesele maya meselesi, soysuzların mayası bozuk yapacak bir şey yok.

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evet0
hayır0
cevapla 10.01.2018 14:41
KARAKALEM KARAKALEM

DEMİRTAŞIN YERİNE GÖZ DİKEN KESİNLİKLE TÜRK DEĞİLDİR, ANASI BABASI KİM OLURSA OLSUN. ORAYA GELEN TÜRK OLURSA TÜRKLÜKTEN ÇIKMIŞ DEMEKTİR.

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evet0
hayır0
cevapla 10.01.2018 13:32
izlenimler izlenimler

Eline Sazi alip Baris istirik, Halklarin kardesligi demokrasi diyen kllesleride gördük kardeslerini Kuyuya hendeklere cukurlara atanlarida gördük.

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evet0
hayır0
cevapla 10.01.2018 11:33
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