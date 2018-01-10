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Dışişleri'nden 'a kritik ziyaret

Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil- arasındaki ilişkilerle ilgili arabuluculuk talebi olduğunu ve 21 Ocak'ta Bağdat'a gideceğini söyledi.

Türkiyeden Bağdata kritik ziyaret

'nin İdlib kentine Esad rejimi tarafından yapılan hava saldırıları sonrası , ve büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı. Mevlüt Çavuşoğlu, yaşanan sıcak gelişmeleri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'na, Suriye'nin İdlib kentine yönelik; sivil ölümlere neden olan hava saldırıları soruldu.

Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi:

Terör gruplarının temizlenmesiyle ilgili önerimizi herkesle paylaştık. Ama 'bir şehirin tamamını bombalayalım, yok edelim' diye bir şey olmaz, rejim bunu yapıyor.

Rejimin garantörü Rusya ve İran. Biz de Moskova'da başlayan süreçte ılımlı muhalefetin garantörü olduk. İran ve Rusya sorumluluğu yerine getirip rejimi durdurmalı. İdlib'e yapılan sadece bir hava saldırısı değil. Rejim içeriye doğru ilerliyor. İşte bu yüzden iki ülkenin, büyükelçilerini çağırıp uyarıda bulunduk.

Çavuşoğlu'nun konuyla ilgili dikkat çeken diğer ifadeleri şöyle:

- İdlib'de halk ve ılımlı muhalefet hedef alınıyor.

- Soçi'de terör örgütü olursa siyasi süreç baltalanır. Terörist grupların Soçi'ye davet edilmemesini ilettik. YPG'nin davet edildiği ortamda olmayacağımızı söyledik.

- TSK'nın 4. gözlem gücü İdlib'e yerleşmeye başladı...

DİĞER BAŞLIKLAR

- KKTC'de de başkanlık sistemi tartışılıyor. Olabilir. Biz başkanlık sistemine geçtik. Bunun şimdiden faydasını görüyoruz.

- (AB üyeliği) Bir 50 yıl daha beklenilmesin. Bizim de tahammülümüz kalmadı, milletimizin de tahammülü kalmadı.

- (Ege adaları iddiaları) iktidarları döneminde ve Kardak krizi sonrası hiçbir ada Yunanistan'a verilmemiştir.

- (ABD'nin YPG'ye silah vermesi ve FETÖ'nün iadesi) ABD hatalarını düzeltmezse ilişkilerimiz daha da zarar görebilir.

BAĞDAT'A GİDİYOR

- (Erbil- ilişkileri) Arabuluculuk talepleri var. 21 Ocak'ta Bağdat'a gideceğiz. İkili konular yanında bunu da görüşeceğiz.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl'ın 25 Ocak'ta Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba 10:38
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