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'de koltuk kavgası istifa getirdi

Eski Şırnak Milletvekili 'ın twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar partiyi karıştırdı. Koltuk kavgası yapan Kaplan istifa etmek zorunda kaldı.

HDPde koltuk kavgası istifa getirdi

Kaplan, "HDP kurultayında Demirtaş'ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, benim naçizane önerim,herkes haddini bilecek." dedi. Kaplan'ın açıklamasına 'den yanıt geldi. HDP'nin açıklamasında, "Hasip Kaplan Twitter hesabından yapılan ırkçı, ayrımcı ve ötekileştirici paylaşımların HDP anlayışı ve politikaları ile hiçbir ilgisi yoktur. Kınıyor ve ayıplıyoruz." dendi.

"SIRRI GİTSİN FİLM ÇEKSİN"
Bir Twitter kullanıcısının HDP'li yönetmen 'in Türk olmasını hatırlatarak "Sırrı abeden yanıt bekliyoruz alanen ırkçılık yapıldı" mesajına yanıt veren Kaplan "Sırrı gitsin film çeksin..!" ifadesini kullandı.

HASİP KAPLAN İSTİFASINI AÇIKLADI
HDP'nin 'ı kınadığı mesajdan sonra Eski Vekil Hasip Kaplan, partiden istifa ettiğini açıkladı.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba 07:33
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