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'li 'dan skandal tweet!

Şırnak eski Milletvekili , provokasyon kokan ırkçı bir tweet attı. Kaplan'ın skandal paylaşımına tepki yağdı. Kaplan'ın tweetleri, içerisinde yaşanan koltuk kavgasını da gözler önüne serdi.

HDPli Hasip Kaplandan skandal tweet!

Şırnak eski Milletvekili Kaplan, Genel Başkanlığı üzerinden yürüyen tartışmayı, ırkçı bir bakış açısıyla, "Türk karşıtlığı" zeminine taşımaya çalıştı. Kaplan'ın TT olan tweeti provokasyon olarak nitelendi ve Twitter'da büyük tepki çekti.

, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajda "HDP kurultayında Demirtaş'ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, benim naçizane önerim, herkes haddini bilecek!" ifadelerini kullandı.

Kaplan'ın mesajına sosyal medya üzerinden pek çok kullanıcı tepki gösterdi.

"ÇOK DAHA AĞIR KONUŞURUM"
Kaplan, daha sonra paylaştığı mesajlarda da kullandığı ifadeyi savundu ve şöyle devam etti:

"Kusura bakmayın barajı aşan Kürt halkının oyları üzerinde sörf yapacak hiçbir halkın zamanı yoktur, Başur ve Rojava söz konusu olacaksa, bu işi ruhundan anlatacak liderler zamanı..! Bana bakın her türlü ırkçılar, Kürt halkının yüzde on bir oyunu alan bir partide,Kürt halkının yüzde 12 iradesine saygınız yoksa, benimde binde bir iradenize saygım yok, terbiyenizini takının, yoksa çok daha ağır konuşurum"

"SIRRI GİTSİN FİLM ÇEKSİN"
Bir Twitter kullanıcısının HDP'li yönetmen Sırrı Süreyya Önder'in Türk olmasını hatırlatarak "sırrı abeden yanıt bekliyoruz alanen ırkçılık yapıldı" mesajına yanıt veren Kaplan "Sırrı gitsin film çeksin..!" ifadesini kullandı.
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  • 09 Ocak 2018, Salı 22:46
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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MRG MRG

bu adamın mensubu olduğu parti TBMM de öylemi,çok yazık!!!!

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evet3
hayır0
cevapla 09.01.2018 23:51
vefa vefa

ne güzel, pis fikirlerini itiraf etmiş. hem Türküm diyeceksin hemde hdp ye oy vereceksin öylemi? kaplan hdp yi özetlemiş.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 09.01.2018 22:59
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