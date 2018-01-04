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Kumpas davasıyla ilgili bir garip atama

ABD'deki kumpas davasına bakan New York Güney Bölge Savcılığı'na atandı. davasına da isimli bir yargıç bakıyordu.

Kumpas davasıyla ilgili bir garip atama

ABD'de aylardır devam eden tiyatro bugün sonlandı. Davaya tiyatro denmesinde 'nin ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

AYNI SOYİSİMDE İKİ SAVCI
Mehmet davasına bakan New York Güney Bölge Savcılığı'na atandı. Garip olan kısım ise Hakan Atilla davasına da isimli bir yargıç bakıyordu. Yeni savcı ile eskisinin soyadlarının aynı olması akıllara soru işaretlerini getirdi.

ADALET BAKANLIĞINDAN ATAMA
ABD 'nın kararı, Mehmet Hakan Atilla davasının sonuçlanmasında saatler sonra gelmesi dikkat çekici oldu. Geoffrey Berman dışında 16 savcıyı daha boş koltuklara atadı.

Geroffrey Breman'ın göreve getirilmesi ile yerine vekalet eden savcı Joon H. Kim ise görevden ayrıldı.

EN ÜST DÜZEYDE OLACAK
Yeni ataması gerçekleştirilen Geoffrey Berman'ın Manhattan'daki en üst düzey federal savcı olması bekleniyor. Zira New York Güney Bölge Savcılığı, terörizm, finansal suçlar ve hükümet yolsuzluklarına bakıyor.

Daha önce bu görevde bulunan ve 'ı tutuklayan Preet Bharara, ABD Başkanı tarafından görevden alınmıştı.
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe 11:45
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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tarık tarık

incirlik de olan ve darbe de görev almış tüm ABD askerleri acilen tutuklanmalı

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 04.01.2018 12:17
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