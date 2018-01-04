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ABD'li savcı yazdı 'cü terörist paylaştı!

ABD'deki kumpas davasında jüri üyelerinin aldığı skandal karar sonrasında 'cülerin avukatlığına soyunarak twitter hesabından paylaşımda bulunan savcı Bharara'nın tweetini FETÖ'cü terörist Adem Yavuz Arslan paylaştı.

ABDli savcı yazdı FETÖcü terörist paylaştı!

'ın ana sanıkken itirafçı olarak tanık sandalyesine oturduğu New York'taki davada karar çıktı. Jüri üyeleri, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı 'yı oybirliğiyle 5 suçtan mahkûm etti, "kara para aklama" iddiasından ise suçsuz buldu.

FETÖ'NÜN AVUKATLIĞINA SOYUNAN SAVCI: İYİ İŞ ÇIKARDILAR
Skandal kararın ardından 'nün avukatlığına soyunan ve Rıza Sarraf hakkındaki iddianameyi hazırlayan eski New York Güney Bölgesi Başsavcısı twitter hesabından "İyi iş çıkardılar" yazdı.

PAYLAŞANA BAK!
Bharara'nın tweetini firardaki FETÖ'cü terörist Adem Yavuz Arslan'ın paylaşması ise dikkatlerden kaçmadı.

TÜRKİYE SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'de Türkiye Cumhuriyet vatandaşları hakkında devam eden yargılamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca daha önce yürütülen birtakım soruşturmalardaki bilgi ve belgelerin delil olarak kullanıldığı iddiasına ilişkin, eski Savcı Preet Bharara ile Savcı Joon H. Kim ve diğer savcılık görevlileri hakkında soruşturma başlatmıştı.

AVUKATLARDAN TEPKİ
Halkbankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın avukatlarından Victor Rocco, "Karar hayal kırıklığı yarattı. Atilla masum ve mücadelesine devam edecek." dedi.

New York'ta görülen davada jürinin Atilla hakkındaki kararını açıklanmasın ardından savunma avukatları gazetecilere açıklamalarda bulundu.

11 Nisan'da Atilla'nın alacağı cezaya karar verilecek duruşmanın ardından temyize gideceklerini söyleyen Rocco, "Karar hayal kırıklığı yarattı. Atilla masum ve mücadelesine devam edecek." dedi.

Bu davanın Atilla ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını ve Rıza Sarraf'ın şovu olduğunu vurgulayan Rocco, "Atilla garip bir oyunun kurbanı oldu." ifadesini kullandı.

Savunma avukatlarından Cathy Fleming ise Atilla'nın gerçek bir beyefendi olduğunu belirterek, "Jürinin Sarraf'a inanması ve resmi görememesi hayal kırıklığı yarattı." değerlendirmesinde bulundu.
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe 11:46
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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DOGAN DOGAN

BİZİ AMERİKAYA SATANLARIN ALLAHIN LANETİ ÜZERİNE OLSUN A . Z YE

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evet0
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cevapla 04.01.2018 14:47
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