Adanalı Halil Kadı, Karteks firmasının sahibiydi. Teröristbaşı Gülen'in talimatıyla işadamlarından topladığı 50 milyon lira himmeti ABD'ye gönderdiği belirlendi. Hakkında yakalama kararı verildi. Kadı'nın yurt dışına kaçtığı sanılırken, geçtiğimiz günlerde önemli bir olay meydana geldi. Kadı'nın Adana'da polise gidip teslim olduğu öğrenildi. "Adana'nın Akın İpek'i olarak anılan Kadı'nın, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp itirafçı olmak istediği bildirildi.
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