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’da ölüme 2 yıl ceza

3 çocuk annesi Sevilay Özkıyıcı, kanseri yendi. Ancak kaderini yenemedi.

Sunroof’da ölüme 2 yıl ceza
İzmir'de yaşayan 36 yaşındaki Sevilay Özkıyıcı, erken teşhisle rahim kanserini yenmeyi başardı. Geçtiğimiz yıl Şubat ayında doktor kontrolüne gitmeden önce arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için dışarıya çıktı. Ancak arkadaşının kullandığı araç kaza yaptı. Özkıyıcı'nın kafası, 'a (tavan penceresi) sıkıştı. Genç kadın tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. sırasında aracı kullanan arkadaşı Nizamettin Çetin hakkında dava açıldı. Çetin, 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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