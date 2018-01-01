Sunroof’da ölüme 2 yıl ceza

İzmir'de yaşayan 36 yaşındaki Sevilay Özkıyıcı, erken teşhisle rahim kanserini yenmeyi başardı. Geçtiğimiz yıl Şubat ayında doktor kontrolüne gitmeden önce arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için dışarıya çıktı. Ancak arkadaşınınkullandığı araç kaza yaptı. Özkıyıcı'nın kafası, sunroof'a (tavan penceresi) sıkıştı. Genç kadın tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kaza sırasında aracı kullanan arkadaşı Nizamettin Çetin hakkında dava açıldı. Çetin, 2 yıl 2 ay 20 günhapis cezasına çarptırıldı.
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