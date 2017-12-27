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FETÖ destekçisi CHP'li Aldan'a tepki yağıyor

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın bir radyo programında 15 Temmuz şehitleri ile ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

FETÖ destekçisi CHPli Aldana tepki yağıyor

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda bulunan Bakan Gül, katıldığı bir radyo programında, 696 sayılı KHK üzerinden tepki çeken açıklamalar yapan CHP'li Ömer Süha Aldan'yı eleştirdi.

Gül, "CHP milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, son KHK ile ilgili haddini ve maksadını aşan garabet açıklamalarını şiddetle kınıyorum. Adeta darbe girişiminin başarısız oluşuna üzülmüş bir bilinçaltının dışa vurumu olan bu edepsiz ve alçakça açıklama, 15 Temmuz'da canını ortaya koyan milletimize ağır bir hakarettir. Bir milletvekilinin görevi milletimize hakaret ederek darbeci katillere kalkan olmak değildir. Bu konuda CHP yönetimi ve söz konusu milletvekili, başta kendi seçmeni olmak üzere milletimizin tamamından özür dileyene kadar meselenin takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.
  • 27 Aralık 2017, Çarşamba 19:24
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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hakkı hakkı

halktan bir yokat istiyorlar. onu da ilk seçimlerde vuracağız. hem de osmanlı tokadı.

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cevapla 27.12.2017 22:28
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