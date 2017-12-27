İşte millete hakaret eden CHP’li

CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, vatanı için 15 Temmuz'da FETÖ'cü kalleşlere direnen vatandaşlara açık açık hakaret etti. CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, vatanı için 15 Temmuz'da FETÖ'cü kalleşlere direnen vatandaşlara açık açık hakaret etti. Haddini aşan Aldan, yeni çıkarılan düzenlemenin "Benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim mantığıdır" diyerek alçakça sözlere imza attı.



DARBEYE DİRENENLERE HAKARET ETMİŞTİ

Bir radyo yayınına katılan CHP'li vekil Aldan, darbeye direnen kahramanların o geceki eylemleri nedeniyle ceza almasının önüne geçen düzenlemeyi çirkin ifadelerle şöyle tanımlamıştı: "Bu düzenleme, benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim mantığını toplumda yayma anlayışıdır."

KK KENDİNİ AKLAYAN SAVCIYI VEKİL YAPTI

Şimdinin CHP vekili Ömer Süha Aldan, Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde, SSK'daki yolsuzluk operasyonları yapan savcıydı. O dönemde SSK üzerinden gerçekleşen vurgunla devlete ait milyonlarca lira birilerine peşkeş çekilmişti. 'Neşter operasyonu' olarak bilinen soruşturmaları yürüten savcı Ömer Süha Aldan,nedendir bilinmez CHP'nin Genel Başkanı olan Kılıçdaroğlu tarafından ödüllendirilerek milletvekili yapıldı. Bu hareket akıllara "Savcı Kılıçdaroğlu'nun adını temize çıkardı, Kılıçdaroğlu da onu vekillikle mi ödüllendirdi?" sorusunu getirdi.





DYP-SHP koalisyonu ile DSP'nin 28 Şubat azınlık hükümeti ve Ansol-M dönemlerinin SSK Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Onun döneminde SSK onun döneminde sadece uzun kuyruklarıyla değil yolsuzluklarıyla da ünlüydü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri Kılıçdaroğlu'nun genel müdür olduğu dönemde SSK'nın ameliyat malzemeleri olarak bilinen 'sarf malzeme' alımlarında korkunç boyutlarda usulsüzlük tespit edince 2002'de yapılan suç duyurusun ardından "Neşter 1" ve "Neşter 2" adıyla iki operasyon başlatılmıştı.





O dönemde medya bu büyük vurgunun üzerine gitti, her gün manşetleri yolsuzluğun başka bir ayrıntısı süslüyordu. Soruşturmanın savcısı, bugünün CHP'li vekili Ömer Süha Aldan, o günlerde gazetelere verdiği demeçlerde "Yolsuzluk diz boyu" diyordu.





Hürriyet: SSK'da kobay olarak kullanılan 6 hasta öldü. 37 Sanığın hesaplarına tedbir. Neşter savcısı Ömer Süha Aldan, iddianamede kamu hastanelerinin "cihazlar bozuk" diye hastaları özel sağlık kuruluşlarına gönderdiğini açıkladı. Aldan, bu yüzden sadece İstanbul'da özel sektördeki EGK ve MR cihazlarının, İngiltere'den fazla olduğunu söyledi.





SAVCI ALDAN: YOLSUZLUK DİZ BOYU

Savcı Aldan açıklamalarını şöyle sürdürüyor: SGK devletin sırtında bir kamburdur. Kurumlar iyi yönetilmemektedir. Kurumlarda yolsuzluk diz boyudur. Daha sonra suçladığı kişi ile dost olan Yaşar Okuyan ise şöyle diyordu: Suçluluk telaşıyla beni suçlamaya kalkıyorlar.

"Neşter, Bağkur ve Emekli Sandığı'na sıçradı" başlığını atan Hürriyet, Neşter operasyonunun kapsamının genişlediğini duyurdu. SSK'da yaşanan vurgunun aynısının, Bağkur ve Emekli sandığında da yaşandığını belirlendi. DGM Savcısı Ömer Süha Aldan, Bağkur ve Emekli Sandığı'nı da soruşturma kapsamına aldı.

NEŞTER DAVASI BAŞLADI

Hürriyet'in 27 Haziran 2003 tarihli haberinde Neşter davasının Ankara 2. Nolu DGM'de başladığı bilgisi veriliyordu. Davanın ilk duruşmasında, Duruşma Savcısı Hamza Keleş ile birlikte soruşturmayı yürüten Ömer Süha Aldan yer almıştı.

Zanlılar "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, bu örgüte üye olmak, rüşvet vermek ve almak, resmi artırma-eksiltmeye hile karıştırmak; sağlığın korunmasında, tedavide ve tıpta kullanılan ilaç, kimyevi madde, alet ve diğer şeylerin satışından kaçınmak, kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırmak, görevi kötüye kullanmak, teşekküle yardım, cürüm işleyenleri saklamak ve cürmün delillerini yok etmek"le suçlanıyordu.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na iyileştirici tıbbi malzeme alımında yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin ''Neşter Davası''nın ilk duruşmasında sanıklar arasında Kemal Kılıçdaroğlu yer almazken, SSK eski Genel Müdür Yardımcısı Ertan Rifat Telhan bulunuyordu.





KENDİNİ AKLAYAN SAVCIYI VEKİL YAPTI

22 Mayıs 2010 tarihinde CHP'nin başına geçen Kemal Kılıçoğlu, 28 Haziran 2011'de yapılan seçimlerde 5 milyar dolarlık yolsuzluğa yönelik Neşter dosyasına bakan DGM Savcısı Ömer Süha Aldan'ı adeta ödüllendiriyor ve Muğla'dan milletvekili olmasını sağlıyordu. Halen milletvekili olan Aldan, 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde de CHP listelerinde yer bulmuştu.





SANIK OLMADI

Star gazetesinin 2011'deki haberinde, "Savcılık soruşturması çerçevesinde yapılan araştırmalarda yolsuzluğun büyük ölçüde SSK'nın alımlarında yapıldığı tespit edildi. Bu kapsamda, sarf malzeme alımlarına ilişkin kararlarda SSK yönetiminin de imzasının olmasına rağmen, ilginç bir gelişme yaşandı. Savcı Aldan, usulsüz alımların gerçekleştiği yıllar arasında SSK Genel Müdürlüğü görevini yürüten bugünün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu, "sanık" yerine "tanık" olarak dinledi. Savcı Aldan'ın bu ilginç tercihi sayesinde, Neşter Dosyası'nda, SSK bürokratları alımlar konusunda suçlanırken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi ise, "ifade sahibi" olarak yer aldı. Böylece, Neşter Operasyonu'ndan Kılıçdaroğlu yargılanmaktan kurtulmuş oldu" diyordu.