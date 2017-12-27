 ;
Yol Durumu
  1. Noel baba yaşıyor!
  2. İstanbul'da yılbaşı gecesi 37 bin polis görev yapacak

'da patlama

Rus haber ajansı RİA Novosti’nin haberine göre, St. şehrindeki bir markette patlama meydana geldi.

Rusyada patlama

'nın St. şehrinde meydana gelen patlamada 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rus haber ajansı RİA Novosti'nin haberine göre, St. Petersburg şehrindeki bir markette patlama meydana geldi.

Nedeni henüz belirlenemeyen patlama nedeniyle en az 9 kişinin yaralanırken, 50 kişinin de marketten tahliye edildiği kaydedildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi.
Etiketler: ,
  • 27 Aralık 2017, Çarşamba 20:06
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar