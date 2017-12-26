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'li 'dan darbeye direnen kahramanlara hakaret

Muğla Milletvekili , vatanı için 15 Temmuz'da FETÖ'cü kalleşlere direnen vatandaşlara açık açık hakaret etti. Haddini aşan Aldan, yeni çıkarılan düzenlemenin "Benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim mantığıdır" diyerek büyük bir terbiyesizliğe imza attı.

CHPli Ömer Süha Aldandan darbeye direnen kahramanlara hakaret

FETÖ'cü darbe girişimine karşı, sürekli "tiyatro" benzetmesi yaparak hain kalkışmayı sulandıran bu sefer darbeye direnen gazilere dil uzattı.

DARBEYE DİRENENLERE HAKARET
Bir radyo yayınına katılan CHP'li vekil Aldan, darbeye direnen kahramanların o geceki eylemleri nedeniyle ceza almasının önüne geçen düzenlemeyi çirkin ifadelerle şöyle tanımladı: "Bu düzenleme, benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim mantığını toplumda yayma anlayışıdır."

SOSYAL MEDYADA SERT TEPKİ
Darbeye direnenlere alçakça hakaret eden CHP'li Aldan'a sosyal medya kullanıcıları sert tepki gösterdi. Aldan'ı özür dilemeye davet eden sosyal medya kullanıcıları, skandal sözlerinden dolayı hesap sorulması gerektiğini de ifade etti.
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  • 26 Aralık 2017, Salı 00:08
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