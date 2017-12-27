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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf Şahid'i kabul etti

Cumhurbaşkanı , 'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf Şahidi kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 50 dakika sürdü.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba 18:31
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