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Tokat manyağı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı , zabıtayı herkesin içinde tokatladı. Dayak yiyen memur bayıldı. Yürek burkan olay kameralara yansıdı...

Tokat manyağı!
Dayak olayı yaklaşık bir hafta önce Zabıta Müdürlüğü'nün İstanbul Kartal'daki merkezinde yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali, bir zabıta memurunun emniyet şeridini kullandığını görünce yanına çağırdı. Bağırıp, tokatlamaya başladı. Müdüründen dayak yiyen memur ise "hazır ol"da bekleyip hiç tepki vermedi. Daire başkanı uzaklaşırken, dayak yiyen zabıta memuru daha fazla dayanamayarak bayıldı. Zabıtanın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olay bir cep telefonu kamerasına da yansıdı.





GÖREVDEN UZAK LAŞTIRILDI
Olaya vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Zabıta memuruna şiddet görüntüleri çok üzücü ve insanlık adına utanç vericidir. Ben de haklı tepkilerini gösteren vatandaşlarımızla aynı duyguları yaşadım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde konumu ve sıfatı ne olursa olsun her çalışanımız saygıdeğerdir. Zabıta kardeşimize yapılan çirkin muamele nedeniyle zabıta daire başkanını görevden uzaklaştırdım ve hakkında soruşturma başlattım. Vatandaşlarımız gerekli işlemlerin titizlikle yapılacağından emin olsunlar" dedi.
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  • 23 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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