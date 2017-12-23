Tokat manyağı!

Dayak olayı yaklaşık bir hafta önce Zabıta Müdürlüğü'nün İstanbul Kartal'daki merkezinde yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali, bir zabıta memurunun emniyet şeridini kullandığını görünce yanına çağırdı. Bağırıp, tokatlamaya başladı. Müdüründen dayak yiyen memur ise "hazır ol"da bekleyip hiç tepki vermedi. Daire başkanı uzaklaşırken, dayak yiyen zabıta memurudaha fazla dayanamayarakbayıldı. Zabıtanın yardımınaçevredeki vatandaşlarkoştu. Olay bir cep telefonukamerasına da yansıdı.
GÖREVDEN UZAK LAŞTIRILDI Olaya vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Zabıta memuruna şiddetgörüntüleri çok üzücü veinsanlık adına utanç vericidir. Ben de haklı tepkilerini gösteren vatandaşlarımızla aynı duyguları yaşadım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde konumu ve sıfatı ne olursa olsun her çalışanımız saygıdeğerdir. Zabıtakardeşimize yapılan çirkinmuamele nedeniyle zabıtadaire başkanını görevdenuzaklaştırdım ve hakkındasoruşturma başlattım. Vatandaşlarımız gerekli işlemlerin titizlikle yapılacağından emin olsunlar" dedi.
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