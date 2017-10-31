Doğu ve Güneydoğu’yu terörize eden HDP’li belediyelere kayyum atandı. Başta İspanya olmak üzere tüm Avrupa “İnsan hakları” deyip ayağa kalktı! Ancak eleştirdikleri yöntemi şimdi kendileri kullandı. Merkezi hükümet, bağımsızlık ilan eden Katalonya’daki kamu kuruluşlarına kayyum atadı...
Türkiye, terör örgütü PKK ile siyasi uzantısı olan HDP'li belediyelere yönelik operasyon başlattı. Belediyelerin tüm imkanlarını kanlı örgüt için seferber eden belediye başkanları görevden alındı. Yerlerine kayyumlar atandı. Bu gelişmeden sonra bölge halkı yeniden hizmetle tanıştı. Başta İspanya olmak üzere Avrupa ise haddini aşıp bu uygulamayı insan hakları ihlali olarak tanımladı. Ancak İspanya,eleştirdiği kayyumları şimdi çözümyöntemi olarak kullandı. İspanya'nın Katalonya Bölgesel Yönetimi, önce yasa dışı referandum yaptı. Ardından merkezi hükümeti tanımadı. Bağımsızlık ilan ettiklerini açıkladı. İspanya hükümeti, Katalonya'nın özerkliğini de askıya aldı. Dün ise Katalonya'daki tüm kamu kurumlarını lağvetti ve yerlerine atama yaptı. Bu kapsamda 150 kurum ve kuruluşun yönetimi Madrid'e bağlandı. Katalonya'nın Bölgesel Başkanı Carles Puigdemont ve başkan yardımcısı Oriol Junqueras, Madrid'den yapılacak atamaları tanımayacaklarını söyledi. İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis, "İlgili yetkililerden'profesyonelce davranmalarınıbekliyoruz" açıklamasını yaptı. Puigdemont ise halkı isyana teşvik ettikten sonra ortalıktan kayboldu.
PUİGDEMONTBELÇİKA'DA
Bu arada Belçika Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken'ın Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'a sığınma hakkı verilebileceğine yönelik açıklama yaptı, PKK ve FETÖ teröristlerine sahip çıkan Belçika'nın bir başka bölücü gruba daha arka çıkması kimseyi şaşırtmadı. Önceki güne kadar İspanya'nın kararlarına uymayacağını söyleyen ve Katalanlar'a sokak çağrısı yapan Puigdemont ise bu çağrıyı geri çevirmedi. Katalanlar'ın görevden alınan lideri dün Belçika'ya kaçtı.
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