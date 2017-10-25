İNGİLTERE DE DESTEK VERMEZ
İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecinde olmasına rağmen bu konuda AB'yle hareket ettiğini kaydeden Tajani, İngiltere'nin de Katalonya'nın bağımsızlığını tanımayacağını hatırlattı. Katalonya referandumunda gördüğü bazı sahnelerden rahatsızlık duyduğunu belirten Tajani, 'İspanya'nın milyonlarca vatandaşın kararlılığıyla kurulmuş bir demokrasi olduğunun unutulmaması gerektiğini' işaret etti. Tajani, İtalya'da Lombardiya ve Veneto bölgelerinde düzenlenen referandumun ise Katalonya'dan farklı olduğunu kaydetti.
Avrupa'da 'bölünme' korkusu
Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, Katalonya’da başlatılan bağımsızlık girişimini hiçbir Avrupa Birliği (AB) ülkesinin tanımak istemediğini belirterek “AB bölünmekten korkmalı ve korkuyor” dedi.
İNGİLTERE DE DESTEK VERMEZ
Etiketler: Avrupa
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İnşallah kurdukları tuzaklara düşerler.
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