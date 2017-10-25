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'da 'bölünme' korkusu

Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, Katalonya’da başlatılan bağımsızlık girişimini hiçbir Avrupa Birliği (AB) ülkesinin tanımak istemediğini belirterek “AB bölünmekten korkmalı ve korkuyor” dedi.

Avrupada bölünme korkusu
İspanya ve İtalya'daki gelişmeleri değerlendiren Tajani, Katalonya'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve durumun giderek ciddileştiğini belirtti. Katalonya'nın bağımsızlık isteğinin İspanya hukuku ve anayasasına aykırı olduğunu savunan Tajani "AB bölünmekten korkmalı ve korkuyor. Bu nedenle ülkelerinin hepsi Katalonya'nın bağımsızlık girişimini desteklemeyeceğini açıkça belirtiyor" ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE DE DESTEK VERMEZ
İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecinde olmasına rağmen bu konuda AB'yle hareket ettiğini kaydeden Tajani, İngiltere'nin de Katalonya'nın bağımsızlığını tanımayacağını hatırlattı. Katalonya referandumunda gördüğü bazı sahnelerden rahatsızlık duyduğunu belirten Tajani, 'İspanya'nın milyonlarca vatandaşın kararlılığıyla kurulmuş bir demokrasi olduğunun unutulmaması gerektiğini' işaret etti. Tajani, İtalya'da Lombardiya ve Veneto bölgelerinde düzenlenen referandumun ise Katalonya'dan farklı olduğunu kaydetti.
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba 06:55
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Hakan Hakan

İnşallah kurdukları tuzaklara düşerler.

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cevapla 25.10.2017 10:17
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