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, Katalon yönetimini görevden aldı

Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya Özerk Yönetimi hükümetini feshedip bu bölgede 21 Aralık'ta erken yerel seçime gitme kararı aldıklarını açıkladı.

İspanya, Katalon yönetimini görevden aldı

Katalonya yerel parlamentosunun tek taraflı bağımsızlık ilanının ardından olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulunun aldığı kararları açıklayan Rajoy, Katalonya'da 21 Aralık'ta erken seçime gidileceğini duyurdu.

Başbakan Rajoy, vatandaşların geleceklerine karar vermeleri için sandığa gidilmesine acil ihtiyaç duyulduğunu" vurguladı.

Rajoy, "Katalonya özerk yönetimde demokrasinin tekrardan sağlanabilmesi için yasal, temiz, özgür bir seçime gidilecektir." dedi.

Başbakanı, "Katalonya'da vatandaşların adına kimsenin yasa dışı hareket etmemesi için seçimin zorunlu olduğunu, bir dakika bile kaybetmeden birlikte yaşamın yeniden inşa edilmesi gerektiğini" dile getirdi.

Başbakan Rajoy, "Hükümet, 155. maddedyi uygulamaya başladı. Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont, Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras ve diğer hükümet üyeleri ile Katalonya özerk yönetimi İçişleri Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm polis müdürleri görevlerinden alındı." diye konuştu.

Rajoy, Katalonya özerk yönetiminin Brüksel hariç yurt dışındaki tüm temsilciliklerinin de kapatılmasına karar verdiklerini belirtti.

İspanyollar için üzücü bir gün yaşadıklarını dile getiren Rajoy, halka "temkinli ve sakin olmaları" çağrısında bulundu.
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  • 27 Ekim 2017, Cuma 21:33
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