Gülen, ABD 'nin Pensilvanya kentindeki ininde saklandı. Türkiye, firari hainin iadesi için tam 85 koli dolusu belgeyi ABD'ye yolladı. Ancak Amerikan makamları, işi tırmandırdı. Türkiye'nin uyarılarına kulaklarını tıkadı. ABD, FETÖ 'ye sırt verirken, Türkiye'ye iki önemli operasyon yapıldı.İzmir'de FETÖ'den tutuklandı. Son olarak Amerika'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda çalışan Metin Topuz adlı Türk hapsi boyladı. Topuz, 17-25 Aralık kumpasını kuran emniyetçi Yakup Saygılı, Mahir Çakallı, Nazmi Ardıç ve Mehmet Akif Üner'le bağlantılı çıktı.Ancak Topuz tutuklanınca ABD ne yapacağını şaşırdı. Vize krizini çıkarttı. Şimdi de Türkiye'ye akıllara durgunluk veren bir yazı yazdı. Söz konusu yazıda Viyana Sözleşmesi'ni gerekçe gösterip Topuz'un cep telefonunu geri istediklerini açıkladı. Yani telefonu dokunulmaz saydı. Bu skandalın detaylarını ise dün Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıkladı. Ankara'da yargı muhabirleri ile bir araya gelen Gül, şu ifadeleri kullandı: "Bize öyle bir yazı geldi. Bu yazıyı da soruşturmayı yapan savcılık makamına gönderdik. Yazıda şu söyleniyor. 'Telefon her ne kadar şahsın olsa da bizim işler için kullanıyor'... O zaman 'Her ne kadar Türk vatandaşıysa da bizim işler için kullanılıyor onu da verin' gibi bir noktaya, telefondan başlayıp adama kadar gidecek bir şey olacak. Böyle bir telefon dokunulmazlığını da yeni görmüş oldum..."Gül, terör örgütü elebaşı Gülen'in iade sürecine ilişkin bilgiler verdi. ABD'ye şimdiye kadar 5 kez talepname gönderildiğini belirtti. Muğla Ağır Ceza Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast davasına ilişkin kararından sonra 6'ncı talebin de gönderileceğini söyledi.için her türlü koşul tamamlandı. İadeyi engelleyecek bir belge, prosedür, eksiklik kalmamıştır" dedi. Bakan Gül, terör örgütü elebaşının vatandaşlıktan çıkarılabileceğinin de sinyalini verdi. Öte yandan FETÖ'nün sivil imamı Adil Öksüz'ün Almanya'da görüldüğü bilgisinden sonra girişimlerde bulunulduğunu söyleyen Adalet Bakanı, "Bununla ilgili somut bir talebimiz olacak" dedi.