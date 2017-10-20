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İftiranın perde arkası

’nın Bakan Kaya ve eşi ile ilgili ByLock iddiasını inceleyen Emniyet birimleri, Küçükkaya’nın bir isim benzerliğinden yararlanmaya çalıştığını belirledi.

İftiranın perde arkası
Fox TV sözcüsü 'nın "Çalar Saat" programında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ile ilgili olarak ortaya attığı ByLock iddiasının 'isim benzerliğine' dayandığı ortaya çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü detaylı inceleme ile iftiranın bir isim benzerliğinden yola çıkarak oluşturulduğunu ortaya koydu.

5 'İLYAS KAYA' DAHA VAR
ByLock iddiasını öne süren İsmail Küçükaya'ya Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen cevapta, "81 il Emniyet Müdürlüklerimize gönderilen ByLock listelerinde Sayın Bakan'ın eşi ile alakalı herhangi bir veri bulunmamaktadır" denilmişti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya'nın ByLock kullanıcısı olduğuna dair iddiaların gerçekdışı olduğunu, yalan yanlış bilgilerle toplumu yanıltmayı amaçladığını belirten Emniyet Genel Müdürdüğü, bir yandan da olayın çıkış noktasını araştırdı. Emniyet birimleri ByLock listelerinde detaylı inceleme yürüttü. Listelerde Bakan Kaya'nın eşi İlyas Kaya ile aynı isimde 5 kişi daha bulunduğunu saptadı. Bu isimlerden birinin eşinin de adı Fatma Kaya olarak kayıtlarda yer alıyordu. İsim benzerliğini fırsat bilen Küçükkaya da hemen harekete geçerek Bakan Kaya ve eşi hakkında ByLock iddiasını ortaya attı.

T.C. KİMLİK NUMARASI ESAS
Emniyet yetkilileri, ByLock listelerinde yapılan sorgulamalarda yanlış değerlendirmelere yol açmamak için T.C. kimlik numarası üzerinden çalışma yapıldığına da dikkat çekti.

Erkam ÇOBAN

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  • 20 Ekim 2017, Cuma 01:46
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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O listeyi bunlara verenlerin bulunması gerekli bu liste gizli değil mi?

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evet0
hayır0
cevapla 20.10.2017 11:27
deli danalar deli danalar

bence esas sizde bylock var ,pis iftira merkezi

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.10.2017 11:16
ihsan ihsan

foks kimin yahudinin onun yanında olan ondan olur ayeti açık ismailde yoldan çıkmış belli

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.10.2017 10:02
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