Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen 'Şabaniye' yorumlarına tepki gösterdi! Daha fazla dayanamadı

Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu. Büyük bir heyecan ve coşkunun yaşandığı güzellik yarışmasında Türkiye'nin en güzel kızı İdil Bilgen oldu. Yüzlerce adayın arasından birinci seçilen İdil Bilgen, sosyal medyadan geçer not alamadı. Babasının mesleğinde kaynaklı olarka hakkında torpil iddiaları bile gündeme getirildi. İdil Bilgen ise eleştirilere ilk kez yanıt verdi. İşte detaylar...