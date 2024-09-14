Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen 'Şabaniye' yorumlarına tepki gösterdi! Daha fazla dayanamadı

Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu. Büyük bir heyecan ve coşkunun yaşandığı güzellik yarışmasında Türkiye'nin en güzel kızı İdil Bilgen oldu. Yüzlerce adayın arasından birinci seçilen İdil Bilgen, sosyal medyadan geçer not alamadı. Babasının mesleğinde kaynaklı olarka hakkında torpil iddiaları bile gündeme getirildi. İdil Bilgen ise eleştirilere ilk kez yanıt verdi. İşte detaylar...
Türkiye'nin tescilli güzellerinin seçilip sonrasında da taçlarını taktığı Miss Turkey 2024 yarışmasının kazananı belli oldu. Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erberk gibi eski güzellerin jüri koltuğunda oturduğu gecede yüzlerce aday yarıştı. Gecede 2 numara ile yarışan İdil Bilgen, Türkiye'nin en güzel kızı seçildi.
BİRÇOK YORUM YAPILDI
24 yaşındaki kraliçe kısa sürede gündem oldu. Bilgen için sosyal medyada binlerce yorum ve benzetme yapıldı.