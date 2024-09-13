Yüksel Güran’ın çelişkili ifadeleri: Narin’in kayıp haberini babaya vermedi 5.5 saat sonra aramaya başladı

ÇELİŞKİLİ İFADELER
Daha sonra kollukta müşteki olarak alınan ifadesinde H.'nin saat 16.00 sıralarında eve geldiğini beyan etmesine rağmen şu anki ifadesinde 15.15'te beraber oturduklarını söylemesi ile ilgili soru üzerine, Yüksek Güran, "Saate bakmadığımdan saatleri hatalı söylemiş olabilirim. Her iki ifademde de söylemiş olduğum saatler yanlış olabilir. Uyuduğumdan H.'nin saat kaçta eve geldiğini bilmiyorum" diyerek karşılık verdi.
Olay günü 15.15 sıralarında Salim ile bir arada olup olmadığı sorusuna ise Yüksel Güran, "Hayır değildim. Salim'i sadece dinamoyu çalıştırmaya gittiğimde, hacı Hüseyin'in evinin önünde gördüm. Kendisi ile bir araya da gelmedik" cevabını verdi.
SORULARA KARŞI YÜKSEL GÜRAN'IN CEVAPLARI
*Narin sizin evinize patikayı çıkıp yukarıya geldiğinde sizle Salim'in ilişkisine denk gelmesi nedeniyle mi öldürdünüz?
-Kesinlikle Narin'i görmedim. Benim bu adamla da herhangi bir ilişkim olamaz.
*Eylemi siz gerçekleştirmediyseniz kimin gerçekleştirdiğini düşünüyorsunuz?
-Benim şüphelendiğim kimse yoktur. Kocamın da husumetlisi olup, olmadığını bilmiyorum.
*Nevzat Bahtiyar ifadesinde sizin ahırınızın olduğu kısımdan Salim'in kendisine doğru "Nevzat hazırlan, seninle işimiz var" diye bağırdığını beyan ettiği, sizin evin konumu Nevzat'ın bulunduğu yere daha yakın olması da değerlendirildiğinde Salim'in bu seslenmesini duyup duymadınız mı?
-Kesinlikle böyle bir seslenme duymadım. Evde klima çalışmaktaydı. Pencereler de bu nedenle kapalıydı. Saat 05.00'te uyandığımızdan, her gün o saatlerde klimayı çalıştırarak uyumaktayız. Bu nedenle bu seslenmeyi duymamış olabilirim.
Salim Güran
*Evinizde bulunan halıları, Narin'in kaybolduğu gün veya sonrasında değiştirdiniz mi?
-Halıları değiştirmedim. Ancak eve insanların gelip, gitmesi nedeniyle hatırladığım kadarıyla 5-6'ncı günde kız kardeşim Y. bana gelerek halıların kirlendiğini, temiz halım olup olmadığını sordu. Ben de temiz halım olduğunu söyledim. Y., temiz halıyı alıp, serdi. Eski halım da evde yıkanmamış halde bulunmaktadır.
*Narin'in kaybolduğu gün Salim'e veya herhangi bir kimseye battaniye verdiniz mi?
-Kimseye herhangi bir battaniye vermedim. Ancak olay nedeniyle evime gelen giden çok fazla olduğundan benim evimden Salim'in evine uyumak için battaniye götürülmüşse de bir bilgim yoktur. Şehir dışından bu olay nedeniyle ziyaretimize gelenlerin çoğunluğu benim evim, Salim'in evi ve kız kardeşim S.K.'nin evinde uyumaktaydı.
*Salim'e ait beyaz Renault 19 Europa marka aracın sol ön koltuğunda kızınız Narin Güran'a ait DNA örnekleri çıktığını biliyor musunuz? Babası Arif Güran'ın arabasında arama yapılmasına rağmen çıkmayan DNA örnekleri Salim Güran'ın aracında neden çıkmış olabilir?
-Ailecek hiçbir zaman Salim'in arabasına binmedik. Narin kızım da bizden ayrı kesinlikle binmedi. 14 Temmuz 2024 tarihinde Berat'ın nişan merasim günü eşim Arif'in Mersin ilinde olması nedeniyle Salim'in aracına Narin, Eren, Ecrin, Damla, Hediye, Miran bindiler. Aracı Devran sürmekteydi. Benim kızım Narin aracın arka koltuğuna bindi. Aracın ön yolcu koltuğunda Fuat'ın karısı H. oturmaktaydı. Bu araca hiç binmedim. Narin de bunun dışında bu arabaya hiç binmedi.
Nevzat Bahtiyar
*Narin'in kaybolduğunu neden eşiniz Arif'e bildirmediniz?
-Eşimin Batman ilinden eve döndüğünü ve yolda olduğunu biliyordum. Telaşa düşerse kaza yapar diye kendisine haber vermedim. Eşim döndüğünde kendisine haber vermediğim için bana kızdı.
*Nevzat Bahtiyar ifadesinde kızınız Narin Güran'ın cansız bedenini kendisine Salim'in verdiğini belirmişti. Bu hususta ne biliyorsunuz, anlatınız?
-Hiçbir bilgim yoktur. Nevzat ve Salim her zaman birlikte gezerler. İyi arkadaştırlar. Onları her zaman birlikte görüyordum. Dost olduklarını biliyorum. Bu hususu, ilk defa jandarmada, gözaltına alındığımda öğrendim. Bizim Salim ile ailecek herhangi bir husumetimiz yoktur. Kızıma neden zarar verdiğini bilmiyorum. İfademe başkaca ekleyeceğim bir şey yoktur. Salim'in bize neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum.