Mevlit Kandili'nde camiler doldu taştı: Vatandaşlar namaz ve dua için bir araya geldi

Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili dolayıısyla Türkiye genelindeki camiler doldu taştı. Vatandaşlar, özel geceyi namaz ve dualarla ihya etmek için camilere akın etti. Mevlit Kandili'nde düzenlenen etkinliklerle, mübarek gecenin manevi atmosferi yaşandı. İşte yurt genelinde o kareler…