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Mevlit Kandili'nde camiler doldu taştı: Vatandaşlar namaz ve dua için bir araya geldi

Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili dolayıısyla Türkiye genelindeki camiler doldu taştı. Vatandaşlar, özel geceyi namaz ve dualarla ihya etmek için camilere akın etti. Mevlit Kandili'nde düzenlenen etkinliklerle, mübarek gecenin manevi atmosferi yaşandı. İşte yurt genelinde o kareler…

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Giriş Tarihi 14 Eylül 2024, 22:09 Güncelleme Tarihi14 Eylül 2024, 22:16
Mevlit Kandili’nde camiler doldu taştı: Vatandaşlar namaz ve dua için bir araya geldi 1

Son peygamber Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen kandil münasebetiyle başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye, Eyüp Sultan, Büyük Çamlıca, Kariye ile Barbaros Hayrettin Paşa başta olmak üzere kentteki camilerde program düzenlendi.

Mevlit Kandili’nde camiler doldu taştı: Vatandaşlar namaz ve dua için bir araya geldi 2

Camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp, İslam alemi ve Türkiye için dua etti.

Mevlit Kandili’nde camiler doldu taştı: Vatandaşlar namaz ve dua için bir araya geldi 3

Fatih Camisi'nde akşam namazının ardından başlayan programda Kuran-ı Kerim okundu.

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