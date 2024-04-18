Metin Akpınar 'ın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü. Duygu Nebioğlu, ablası Dilara Günatan'ın da Sözcü yazarı Uğur Dündar 'ın kızı olduğunu iddia etti.

TÜRKİYE MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINA KİLİTLENDİ Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı 'yı bulabilmek için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktı.

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UĞUR DÜNDAR'DAN İNKAR

Sözcü TV'de konuşan Uğur Dündar, yapılan DNA raporlarında Dilara isimli genç kızın kızı olmadığının kanıtlandığını söyledi.

Uğur Dündar, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

Böyle bir iddia karşımıza çıkınca, avukatımla oturduk. Dosyaya baktık.. Dava gerekçesine baktık. İddiaya göre; 1985 yılında İzmir'de tanışmışız bu hanımla. Bir süre beraber yaşamışız. 1986'da da benden bir çocuğu olmuş. Davayı açan da benden olduğunu iddia eden hanımefendi.

