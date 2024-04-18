Türkiye günlerdir Müge Anlı ile Tatlı Sert programını konuşuyor. Metin Akpınar'ın evlilik dışı kızı Duygu Nebioğlu, kardeşlerinden Dilara Gülatan'ın Sözcü yazarı Uğur Dündar'ın kızı olduğunu iddia etti. Gündeme bomba gibi düşen olayda Uğur Dündar, DNA raporlarıyla Dilara'nın kızı olmadığını kanıtladığını söylerken Türkiye'nin konuştuğu anne Suphiye Orancı'nın Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki ilk sözleri kızı Duygu Nebioğlu'nu çileden çıkardı. Öte yandan Duygu ve Dilara kardeşlerin dayısının ise yazar olduğu ortaya çıktı.
Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü. Duygu Nebioğlu, ablası Dilara Günatan'ın da Sözcü yazarı Uğur Dündar'ın kızı olduğunu iddia etti.
TÜRKİYE MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINA KİLİTLENDİ
Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'yı bulabilmek için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktı.
İşte tam da bu noktadan sonra gelen peş peşe iddialar Türkiye'yi ekran başına kilitledi.
UĞUR DÜNDAR'DAN İNKAR
Sözcü TV'de konuşan Uğur Dündar, yapılan DNA raporlarında Dilara isimli genç kızın kızı olmadığının kanıtlandığını söyledi.
Uğur Dündar, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:
Böyle bir iddia karşımıza çıkınca, avukatımla oturduk. Dosyaya baktık.. Dava gerekçesine baktık. İddiaya göre; 1985 yılında İzmir'de tanışmışız bu hanımla. Bir süre beraber yaşamışız. 1986'da da benden bir çocuğu olmuş. Davayı açan da benden olduğunu iddia eden hanımefendi.