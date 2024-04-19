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Tokat'taki 5,6'lık depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı! Evler, camiler yerle bir oldu

Tokat günlerdir peş peşe gelen depremlerle sallanıyor. Son olarak dün akşam saatlerinde merkezüssü Sulusaray olarak 5,6'lık deprem 10 ili daha etkiledi. Gece boyunca 41 artçı yaşandı, vatandaşlar sokaklara çıktı. Depremin hissedildiği tüm köyler taranırken 30 köyde 191 konut, 84 ahır, 7 cami ve 1 fırında hasar meydana geldiği açıklandı. İşte depremin kare kare etkisi

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 10:03 Güncelleme 19 Nisan 2024, 14:13
Tokat’taki 5,6’lık depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı! Evler, camiler yerle bir oldu 1

Tokat, peş peşe yaşanan depremlerle sarsıldı. Çarşamba akşamı 4.7 ve 4.1'lik iki depremin ardından Tokat, dün saat 18.11'de 5.6 büyüklüğünde yeni bir depremle sallandı. Çorum, Ordu, Samsun, Amasya, Yozgat, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Sivas ve Nevşehir'de de hissedilen depremlerin ardından Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri düğmeye bastı.

Tokat’taki 5,6’lık depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı! Evler, camiler yerle bir oldu 2

Depremin hissedildiği illerde geniş çaplı çalışmalara başlandı. İçişler Bakanı Ali Yerlikaya, depremden kısa bir süre sonra A Haber'e yaptığı açıklamada can kaybı ve yaralanmanın olmadığını açıkladı. Yerlikaya, "Depremin ardından 231 ihbar ulaştı, ekiplerimiz çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Tokat'ta korkutucu depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı

Tokat’taki 5,6’lık depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı! Evler, camiler yerle bir oldu 3

41 ARTÇI MEYDANA GELDİ
Tokat, gece boyu devam eden 4.0, 4.4 ve 4.1 şiddetindeki deprem fırtınalarıyla sarılırken İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, "Dün saat 01.06'da 4.7 ile Tokat Sulusaray Merkezli deprem faaliyeti başlamıştı. Sonra 02.36'da 4.1 akşam üzeri 18.11'de 5.6, 21.43'de 4, 22.31 4.4 olmak üzere 4 üzerinde Sulusaray merkezli 5 deprem meydana geldi ve 41'de artçı oldu. Ben hem Tokat'ta hem Yozgat'ta etkilenen bütün vatandaşlarımıza, şehirlerimize, ilçelerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Arkadaşlarımız, ekiplerimiz şu anda sahada. Köylerin tamamı tarandı. Tokat'ta 3 ilçe, Yozgat tarafında Kadişehri, Çekerek ve Aydıncık olmak üzere 3 ilçede etkilenen bütün köylerimiz şu anda taranmış durumda ve şu ana kadar Tokat'ta 112 Acil Çağrı Merkezine 576 vatandaşımızın ihbarı var.

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