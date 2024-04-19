Tokat'taki 5,6'lık depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı! Evler, camiler yerle bir oldu

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41 ARTÇI MEYDANA GELDİ

Tokat, gece boyu devam eden 4.0, 4.4 ve 4.1 şiddetindeki deprem fırtınalarıyla sarılırken İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, "Dün saat 01.06'da 4.7 ile Tokat Sulusaray Merkezli deprem faaliyeti başlamıştı. Sonra 02.36'da 4.1 akşam üzeri 18.11'de 5.6, 21.43'de 4, 22.31 4.4 olmak üzere 4 üzerinde Sulusaray merkezli 5 deprem meydana geldi ve 41'de artçı oldu. Ben hem Tokat'ta hem Yozgat'ta etkilenen bütün vatandaşlarımıza, şehirlerimize, ilçelerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Arkadaşlarımız, ekiplerimiz şu anda sahada. Köylerin tamamı tarandı. Tokat'ta 3 ilçe, Yozgat tarafında Kadişehri, Çekerek ve Aydıncık olmak üzere 3 ilçede etkilenen bütün köylerimiz şu anda taranmış durumda ve şu ana kadar Tokat'ta 112 Acil Çağrı Merkezine 576 vatandaşımızın ihbarı var.