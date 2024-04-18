Türkiye, Duygu Nebioğlu adlı kadının iddialarıyla sallandı. Nebioğlu'nun Metin Akpınar'ın kızı olduğunu DNA sonucu ile kanıtlandı. Nebioğlu araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın programına katılarak annesi Suphiye Orancı'yı aradığını açıkladı. Müge Anlı Süphiye Orancı'ya ulaştı. Yayından sonra Müge Anlı izleyicilerinden biri Suphiye Orancı'nın yaşadığı eve gitti. Orancı evine gelen izleyiciye diafondan seslenerek ''Kocam evde. Benim çocuklarım kimseyi ilgilendirmez'' dedikten sonra polis çağırdı. İşte o anlar...