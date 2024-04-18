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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024, 12:40 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2024, 12:40

Müge Anlı, Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun aradığı annesi Suphiye Orancı'yı buldu!

Türkiye, Duygu Nebioğlu adlı kadının iddialarıyla sallandı. Nebioğlu'nun Metin Akpınar'ın kızı olduğunu DNA sonucu ile kanıtlandı. Nebioğlu araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın programına katılarak annesi Suphiye Orancı'yı aradığını açıkladı. Müge Anlı Süphiye Orancı'ya ulaştı. Yayından sonra Müge Anlı izleyicilerinden biri Suphiye Orancı'nın yaşadığı eve gitti. Orancı evine gelen izleyiciye diafondan seslenerek ''Kocam evde. Benim çocuklarım kimseyi ilgilendirmez'' dedikten sonra polis çağırdı. İşte o anlar...

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