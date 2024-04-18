Yunan adalarında 7 gün vizesiz tatil! Hangi adalara gidilebilir? Feribot noktaları nereler? Yunan adalarında ne yenmeli? Yunan adalarında nereler gezilir?

Vizesiz hangi Yunan adalarına gidilir? Başkan Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis Türklerin Yunan adalarına 7 gün vizesiz gidebileceğini duyurmuştu. Açıklamanın ardından milyonlarca kişi Yunan adalarına nasıl gidileceğini araştırmaya başladı. Peki, kapıda vize uygulaması için hangi evraklar gerekiyor? Yunan adalarına Türkiye'deki hangi noktalardan ulaşım sağlanabilir? Adalara araçla gitmek isteyenlerin ne yapması gerekir? Yunan adalarında ne yenmeli? İşte Yunan adalarına gidecek Türk turistlere kapıda vize rehberi...
Türkiye - Yunanistan hattında son dönemde gelişen yapıcı diyalog ve diplomasinin meyvesi olarak 10 adaya kapıda vize uygulaması hayata geçirildi.
1 Nisan 2024 itibariyle yürürlüğe giren uygulamayla birlikte Türk turistler Schengen vizesine başvuruda bulunmalarına gerek kalmadan adaları ziyaret edebilecekler.
Bir haftalık vize ile giriş yapılabilecek 10 Yunan adası ise şöyle;
Sakız
Middili
Rodos
Samos
Kos
Meis
Patmos
Leros
Kalimnos
Simi adaları