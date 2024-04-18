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Yunan adalarında 7 gün vizesiz tatil! Hangi adalara gidilebilir? Feribot noktaları nereler? Yunan adalarında ne yenmeli? Yunan adalarında nereler gezilir?

Vizesiz hangi Yunan adalarına gidilir? Başkan Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis Türklerin Yunan adalarına 7 gün vizesiz gidebileceğini duyurmuştu. Açıklamanın ardından milyonlarca kişi Yunan adalarına nasıl gidileceğini araştırmaya başladı. Peki, kapıda vize uygulaması için hangi evraklar gerekiyor? Yunan adalarına Türkiye'deki hangi noktalardan ulaşım sağlanabilir? Adalara araçla gitmek isteyenlerin ne yapması gerekir? Yunan adalarında ne yenmeli? İşte Yunan adalarına gidecek Türk turistlere kapıda vize rehberi...

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Giriş Tarihi 18 Nisan 2024, 10:58 Güncelleme 18 Nisan 2024, 12:27
Yunan adalarında 7 gün vizesiz tatil! Hangi adalara gidilebilir? Feribot noktaları nereler? Yunan adalarında ne yenmeli? Yunan adalarında nereler gezilir? 1

Türkiye - Yunanistan hattında son dönemde gelişen yapıcı diyalog ve diplomasinin meyvesi olarak 10 adaya kapıda vize uygulaması hayata geçirildi.

Yunan adalarında 7 gün vizesiz tatil! Hangi adalara gidilebilir? Feribot noktaları nereler? Yunan adalarında ne yenmeli? Yunan adalarında nereler gezilir? 2

1 Nisan 2024 itibariyle yürürlüğe giren uygulamayla birlikte Türk turistler Schengen vizesine başvuruda bulunmalarına gerek kalmadan adaları ziyaret edebilecekler.

Yunan adalarında 7 gün vizesiz tatil! Hangi adalara gidilebilir? Feribot noktaları nereler? Yunan adalarında ne yenmeli? Yunan adalarında nereler gezilir? 3

Bir haftalık vize ile giriş yapılabilecek 10 Yunan adası ise şöyle;

Sakız

Middili

Rodos

Samos

Kos

Meis

Patmos

Leros

Kalimnos

Simi adaları

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