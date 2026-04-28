Aşk çoğu zaman film ve şarkılardan beslenen bir hikâye gibi görülür. "Doğru kişi" ya da "ruh eşi" gibi benzer romantik beklentileri şekillendirir ama gerçek ilişkiyi gölgeler. Vogue'da yer alan haberde İlişki Uzmanı Jillian Turecki'ye göre sağlıklı ilişki şansın değil farkındalık, sorumluluk ve karşılıklı emeğin sonucudur. Peki sinir sisteminiz mi aşık yoksa siz mi? İşte aşka dair 10 mit...
1. "Doğru insan kusursuzdur." Kusursuzluk beklentisi ilişkileri daha başlamadan zedeler. Sağlıklı bağ hatasızlık değil, birlikte gelişebilme kapasitesi üzerine kurulur.
2. "İyi ilişki kendiliğinden yürür." Uzun vadeli ilişkiler emek, iletişim ve karşılıklı sorumluluk gerektirir. Zorlanma her zaman yanlış seçim anlamına gelmez, çoğu zaman gelişimin parçasıdır.
3. "Kimya varsa uyum da vardır." İlk çekim güçlü olabilir ancak sürdürülebilirlik ortak değerler ve günlük hayatta kurulan dengede ortaya çıkar.
4. "Yoğunluk aşktır." Aşırı yoğun duygular çoğu zaman sağlıklı bağın değil dengesizliğin göstergesidir. Gerçek sevgi, huzur ve güven hissi yaratır.
5. "Sevgi her şeyi çözer." Tek taraflı çaba ilişkiyi ayakta tutmaz. Birini sevmek onun kapasitesini değiştirmez.
6. "Aşk beni tamamlar." Bir ilişki eksikleri kapatan bir araç değil iki bütün bireyin kurduğu bir ortaklıktır.
7. "Sınırlar sevgisizliktir." Aksine sınırlar, ilişkinin sağlıklı kalmasını sağlar ve bireysel alanı korur.
8. "İhtiyaçlar söylenmez, anlaşılır." Açık iletişim ilişkinin temelidir. Beklentilerin ifade edilmemesi yanlış anlamaları artırır.
9. "Adalet için hesap tutulmalı." İlişkide "kim ne yaptı" hesabı bağı zayıflatır. Sağlıklı iletişim rekabet değil anlayış üzerine kuruludur.
10. "Geçmiş ilişkim sadece yanlış kişiydi." Her ilişki iki kişinin oluşturduğu bir dinamiğin sonucudur. Gelişim bireyin kendi rolünü fark etmesiyle başlar.
