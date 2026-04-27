Mayıs ayının merakla beklenen gök olayı için tarih ve saat netleşti. 2026 yılının ilk dolunayı, 1 Mayıs Cuma günü akşam saatlerinde gerçekleşecek.
Akrep burcunda meydana gelecek dolunay, saat 20.24'te ve 11 derece konumunda etkisini gösterecek. Gökyüzü takvimine göre her ay yaşanan bu evre, bu kez hem astronomik görünümü hem de astrolojik yansımalarıyla dikkat çekiyor.
Dolunay evresi, Ay'ın Dünya'nın Güneş'e göre tam karşı konumunda bulunduğu anı ifade ediyor. Bu süreçte Ay, gökyüzünde en parlak ve en net haliyle gözlemlenebiliyor.
MAYIS AYINDA GÖKYÜZÜNDE BAŞKA NELER OLACAK?
Dolunayla birlikte mayıs ayı boyunca dikkat çeken başka gök olayları da yaşanacak.
Takvimde öne çıkan tarihler
AKREP DOLUNAYININ GENEL ETKİSİ
Modern astrolojinin önde gelen isimlerinden Chani Nicholas, bu dolunayı sıradan bir gökyüzü olayının ötesinde değerlendiriyor. Nicholas'a göre 1 Mayıs dolunayı, kadersel bir dönüşümün kapısını aralıyor. Bu kez Merkür-Chiron kavuşumuyla birleşen tablo, eski yaraların derinleşmesi yerine iyileşme sürecine zemin hazırlıyor. Astrologlara göre bu dolunayda hayatta artık işe yaramayan ne varsa geride bırakma cesareti güçlenecek.
BURÇ BURÇ AKREP DOLUNAYI YORUMLARI
Koç: Ortak kazançlar ve finansal meseleler öne çıkıyor. Beklenen bir ödeme gelebilir, paylaşım sınırları yeniden çizilebilir.
Boğa: İkili ilişkiler ve ortaklıklarda netleşme dönemi. Uzun süredir belirsiz kalan bir ilişki kararı şekillenebilir.
İkizler: Sağlık ve günlük rutinler gündemde. İş ortamında gizli kalmış bir mesele açığa çıkabilir.
Yengeç: Aşk ve yaratıcılık alanında tamamlanma vakti. Kalbinizi heyecanlandıran şeyin peşinden gitme gücü artıyor.
Aslan: Ev ve aile hayatında önemli bir döngü kapanıyor. Taşınma, tadilat veya aile içi bir sırrın çözülmesi söz konusu olabilir.
Başak: İletişim ve yakın çevreyle ilişkiler yoğunlaşıyor. Uzun süredir üzerinde çalışılan bir fikir sonuç verebilir.
Terazi: Para kaynakları ve öz değer odakta. Maddi artış mümkün ancak gereksiz harcamalardan kaçınmak gerekiyor.
Akrep: Dolunay kendi burcunuzda. Kendinizi dünyaya nasıl sunduğunuzu sorgulayacak, maskelerinizi atacaksınız. Kişisel dönüşüm dönemi başlıyor.
Yay: İç dünyaya çekilme ve bilinçaltıyla yüzleşme zamanı. Ruhsal arınma asıl gücü hatırlatacak.
Oğlak: Arkadaşlık ilişkileri mercek altında. Gerçek dostlarla yüzeysel olanlar arasındaki fark netleşecek.
Kova: Kariyerde zirve noktası. Uzun süredir verilen emeklerin karşılığı terfi veya büyük bir başarı olarak geri dönebilir.
Balık: İnançlar, eğitim ve uzak seyahatler gündemde. Akademik veya hukuki bir süreç olumlu sonuçlanabilir.