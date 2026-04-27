Dolunay evresi Ay'ın Dünya'nın Güneş'e göre tam karşı konumunda bulunduğu an olup Ay en parlak haliyle gözlemlenebiliyor.

19 Mayıs'ta Ay ve Venüs, 20 Mayıs'ta ise Ay ile Jüpiter gökyüzünde birbirine yakın görünecek.

Mayıs ayının merakla beklenen gök olayı için tarih ve saat netleşti. 2026 yılının ilk dolunayı, 1 Mayıs Cuma günü akşam saatlerinde gerçekleşecek.

Akrep burcunda meydana gelecek dolunay, saat 20.24'te ve 11 derece konumunda etkisini gösterecek. Gökyüzü takvimine göre her ay yaşanan bu evre, bu kez hem astronomik görünümü hem de astrolojik yansımalarıyla dikkat çekiyor.

Dolunay evresi, Ay'ın Dünya'nın Güneş'e göre tam karşı konumunda bulunduğu anı ifade ediyor. Bu süreçte Ay, gökyüzünde en parlak ve en net haliyle gözlemlenebiliyor.