Sevil Çetinkaya parası yüzünden mi katledildi! Sevil'i son kez görenler konuştu! Canlı yayında çarpıcı iddia

50 yaşındaki Sevil Çetinkaya 4 Mayıs Cumartesi günü ortadan kayboldu. 52 gündür kendisinden haber alınamayan Çetinkaya'nın 28 Nisan'da Fransa'dan Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Uşak'ta kaybolan Çetinkaya'nın 5 milyon TL değerindeki evini de ailesinden habersiz sattığı ortaya çıktı. Çetinkaya'nın kardeşleri Yeliz ve Baykal Kaya, ablalarının başına İsmail Gezer adlı şahısın bir şeyler getirmiş olabileceğini söyledi.İddialara yanıt vermek için stüdyoya gelen Gezer, Müge Anlı'nın zor sorularının ardından programı terk etti. Programın bugünkü bölümünde Sevil'i son kez gören annesi Hatice ve kuzeni İsmail konuştu. Sevil'in İsmail ile birlikte kendilerini ziyaret ettiğini açıklayan ailenin ifadeleri oldukça çarpıcıydı.
3 çocuk annesi 50 yaşındaki Sevil Çetinkaya'dan 52 gündür haber alamayın ailesi soluğu Müge Anlı'da aldı. 28 Nisan'da Fransa'dan Türkiye'ye geldiği öğrenilen Çetinkaya'nın en son İsmail Gezer adlı kişi ile Uşak'taki annesini ziyaret edip Ankara'ya gitmek üzere yola çıktığı belirlendi.
YAYINA ÇIKMAK İSTEMEDİ
Çetinkaya'yı aramak için stüdyoya gelen kardeşleri Yeliz ve Baykal Kaya, ablalarının arkadaşı olan İsmail Gezer'den şüphelendiklerini söyledi. Stüdyoya gelen ve karşı taraf ile yüzleşen İsmail Gezer, Anlı'nın zor soruları karşısında telaşa kapılarak yayına çıkmak istemedi.
Programın bugünkü bölümünde Sevil'i son kez gören annesi Hatice ve kuzeni İsmail konuştu. Sevil'in İsmail ile birlikte kendilerini ziyaret ettiğini açıklayan ailenin ifadeleri oldukça çarpıcıydı.