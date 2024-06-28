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HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 7 ile yağış uyarısı! Bu saatlere dikkat! Bugün hava nasıl olacak? | 28 Haziran 2024 hava durumu

HAVA DURUMU | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayınladığı yeni hava durumu tahmin raporunda 7 ili yağış için uyardı. Öğle saatlerine dikkat çeken Meteoroloji aynı zamanda Marmara ve Kuzey Ege için de kuvvetli rüzgar alarmı verdi. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

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Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 07:03 Güncelleme 28 Haziran 2024, 07:03
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 7 ile yağış uyarısı! Bu saatlere dikkat! Bugün hava nasıl olacak? | 28 Haziran 2024 hava durumu 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Eskişehir ile zamanla Ankara'nın batı ve kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 7 ile yağış uyarısı! Bu saatlere dikkat! Bugün hava nasıl olacak? | 28 Haziran 2024 hava durumu 2

HAVA SICAKLIĞI: Güney, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 7 ile yağış uyarısı! Bu saatlere dikkat! Bugün hava nasıl olacak? | 28 Haziran 2024 hava durumu 3

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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