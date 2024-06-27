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Mahir Çoğaç'a kurulan pusuda şok detay! Kan davası mı?

Kocaeli'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç'ın cenazesi, toprağa verildi. Mahir Çoğaç'ı katledenin öğrencisi olduğu iddia edilirken bu bilginin doğru olmadığı açıklandı. Söz konusu cinayetin aileler arasında olan bir husumetten kaynaklandığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 15:40 Güncelleme 27 Haziran 2024, 15:49
Mahir Çoğaç’a kurulan pusuda şok detay! Kan davası mı? 1

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi müdür yardımcısı Mahir Çoğaç cinayetiyle ilgili şok bir detay ortaya çıktı.

Mahir Çoğaç’a kurulan pusuda şok detay! Kan davası mı? 2

Olay, dün 09.00 sıralarında Çayırova ilçesi Çayırova Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Aynı ilçede bulunan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı olan Mahir Çoğaç, saat 09.00 sıralarında okula gitmek için evinden çıkarak caddede park halinde olan kendisine ait otomobile bindi.

Mahir Çoğaç’a kurulan pusuda şok detay! Kan davası mı? 3

MAHİR ÇOĞAÇ ARACINDA VURULDU

Çoğaç emniyet kemerini taktığı sırada caddenin karşısında yaklaşık 1 saattir kendisini bekleyen şüpheli, aracın yanına gelerek Çoğaç'ın başına tabanca ile 1 el ateş etti.

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