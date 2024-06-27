Mahir Çoğaç'a kurulan pusuda şok detay! Kan davası mı?

Kocaeli 'nin Çayırova ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi müdür yardımcısı Mahir Çoğaç cinayetiyle ilgili şok bir detay ortaya çıktı.

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Olay, dün 09.00 sıralarında Çayırova ilçesi Çayırova Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Aynı ilçede bulunan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı olan Mahir Çoğaç, saat 09.00 sıralarında okula gitmek için evinden çıkarak caddede park halinde olan kendisine ait otomobile bindi.