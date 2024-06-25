50 yaşındaki Sevil Çetinkaya 4 Mayıs Cumartesi günü ortadan kayboldu. 52 gündür kendisinden haber alınamayan Çetinkaya'nın 28 Nisan'da Fransa'dan Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Uşak'ta kaybolan Çetinkaya'nın 5 milyon TL değerindeki evini de ailesinden habersiz sattığı ortaya çıktı. Çetinkaya'nın kardeşleri Yeliz ve Baykal Kaya, ablalarının İsmail Gezer adlı bir şahısla 2 yıldır birlikte olduğunu dile getirerek ondan şüphelendiklerini açıkladı. Stüdyoya gelen Gezer'in gergin tavırları dikkat çekerken, oğlundan gelen itiraf ise kan dondurdu.