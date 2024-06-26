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TRAFİKTE PUSU

Olay, sabah saatlerinde Çayırova ilçesi Çayırova Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Çayırova Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı olan Mahir Çoğaç, saat 09.00 sıralarında okula gitmek için evinden çıkarak caddede park halinde olan kendisine ait otomobile bindi.