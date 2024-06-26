Kocaeli'de Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç trafikte başından vuruldu. Hayatını kaybeden Mahir Moğaç'ın katil zanlısının 17 yaşında olduğu iddia edildi. Katil zanlısının olaydan önceki görüntüleri ortaya çıktı.
Kocaeli'de Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç başından vurularak öldürüldü.
TRAFİKTE PUSU
Olay, sabah saatlerinde Çayırova ilçesi Çayırova Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Çayırova Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı olan Mahir Çoğaç, saat 09.00 sıralarında okula gitmek için evinden çıkarak caddede park halinde olan kendisine ait otomobile bindi.
Çoğaç emniyet kemerini taktığı sırada, kendisini bekleyen şüpheli aracın yanına gelerek Çoğaç'ın başına tabanca ile 1 el ateş etti.