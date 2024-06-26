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Kocaeli'de müdür yardımcısına pusu! Mahir Çoğaç trafikte vuruldu | Katilin görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli'de Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç trafikte başından vuruldu. Hayatını kaybeden Mahir Moğaç'ın katil zanlısının 17 yaşında olduğu iddia edildi. Katil zanlısının olaydan önceki görüntüleri ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 10:52 Güncelleme 26 Haziran 2024, 11:38
Kocaeli’de müdür yardımcısına pusu! Mahir Çoğaç trafikte vuruldu | Katilin görüntüleri ortaya çıktı 1

Kocaeli'de Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç başından vurularak öldürüldü.

Kocaeli’de müdür yardımcısına pusu! Mahir Çoğaç trafikte vuruldu | Katilin görüntüleri ortaya çıktı 2
Okul müdür yardımcısı silahla vurularak öldürüldü

TRAFİKTE PUSU

Olay, sabah saatlerinde Çayırova ilçesi Çayırova Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Çayırova Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı olan Mahir Çoğaç, saat 09.00 sıralarında okula gitmek için evinden çıkarak caddede park halinde olan kendisine ait otomobile bindi.

Kocaeli’de müdür yardımcısına pusu! Mahir Çoğaç trafikte vuruldu | Katilin görüntüleri ortaya çıktı 3

Çoğaç emniyet kemerini taktığı sırada, kendisini bekleyen şüpheli aracın yanına gelerek Çoğaç'ın başına tabanca ile 1 el ateş etti.

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