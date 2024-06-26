Özlem Öz ve Tayyar Öz’ü çıldırtan yorum: Soluğu savcılıkta aldılar!

1 DDilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklu yargılanmalarının ardından tüm gözler diğer fenomenlere çevrilmişti. Bu fenomenlerden birisi de 'Tayyargiller' olarak bilinen Özlem ve Tayyar Öz çifti.

2 Şatafatlı yaşamlarını her fırsatta gözler önüne seren çift,hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 ayrı suçtan soruşturma başlatılmıştı. Raporda Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftinin sosyal medya paylaşımları, lüks yaşamları ve haklarında çıkan haberler yer almıştı. Paylaşımların şüphe uyandırması üzerine savcılık, Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftinin gelir durumunu incelemeye alarak MASAK ve maliyeden rapor istemişti. Bu arada çifte yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Şirketlerine ise kayyım atanmıştı.