Özlem Öz ve Tayyar Öz’ü çıldırtan yorum: Soluğu savcılıkta aldılar!

Fenomen çift Özlem Öz ve Tayyar Öz, sosyal medya hesaplarına gelen yorumlar nedeniyle çıldırdı. Hakkında beş ayrı suçtan soruşturma yürütülen ve mal varlıklarına el konulan çift, takipçilerinden gelen "Siz de çocuklarınız da domuza benziyor" yorumu sonrası savcılığa başvurdu. Savcılık ise dikkat çekici bir karar aldı. İşte detaylar...
DDilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklu yargılanmalarının ardından tüm gözler diğer fenomenlere çevrilmişti. Bu fenomenlerden birisi de 'Tayyargiller' olarak bilinen Özlem ve Tayyar Öz çifti.
Şatafatlı yaşamlarını her fırsatta gözler önüne seren çift,hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 ayrı suçtan soruşturma başlatılmıştı. Raporda Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftinin sosyal medya paylaşımları, lüks yaşamları ve haklarında çıkan haberler yer almıştı. Paylaşımların şüphe uyandırması üzerine savcılık, Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftinin gelir durumunu incelemeye alarak MASAK ve maliyeden rapor istemişti. Bu arada çifte yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Şirketlerine ise kayyım atanmıştı.
Soruşturma devam ederken, 3 kızları olan Özlem ve Tayyar Öz çifti geçtiğimiz aylarda dördüncü bebeklerini beklediklerini açıklamıştı. Hamileliğinden bir süre sonra "Maddi sıkıntı içerisindeyiz. Avukatım, cinsiyet öğrenme partisi yapmama müsaade etmiyor" diyen Özlem Öz'ün açıklamaları oldukça garip bulunmuştu.