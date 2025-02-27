Ruj sürmek orucu bozar mı? Diyanet açıklaması

DİYANET'E GÖRE RUJ SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetvalarına göre, ruj sürmek tek başına orucu bozan bir eylem değildir. Ancak burada kritik nokta, sürülen rujun dudağın dış yüzeyinde kalıp kalmadığı ya da zamanla ağız içine geçip geçmediğidir.