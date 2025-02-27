Oruca nasıl niyet edilir? Ezandan sonra oruca niyet edilir mi?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, milyonlarca Müslüman, oruç ibadetini yerine getirirken niyetin gerekliliği konusunda araştırmalar yapıyor. İslam alimleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre, oruç tutarken niyet etmek önemli bir şart olarak kabul ediliyor.
Oruç ibadetinin temel şartlarından biri niyettir. İslam'a göre niyet edilmeden tutulan oruç geçerli sayılmaz. Kalpten niyet etmek yeterli olsa da, niyeti sözlü olarak ifade etmek daha faziletli kabul edilir. Sahura kalkmak da niyet yerine geçer. Ramazan orucu adak oruçları ve nafile oruçlar için niyet süresi, güneşin batımından itibaren ertesi gün öğle vaktine kadar devam eder. Ancak imsaktan sonra niyet edilecekse, bu süre içinde herhangi bir şey yenilip içilmemiş ve orucu bozacak bir fiil gerçekleştirilmemiş olması gerekir. Aksi takdirde, gündüz yapılan niyet geçerli olmaz.
Ramazan orucunda her gün için ayrı ayrı niyet edilmesi gerekmektedir. Bu niyet "Yarınki Ramazan orucuna niyet ettim" şeklinde söylenebilir.
Ramazan orucunu tutmaya niyetlenen kişi, imsaktan önce şu şekilde niyet edebilir:
Niyet ettim Allah rızası için yarınki Ramazan orucunu tutmaya.
Bu niyet, gece sahurda veya yatmadan önce edilebilir. Günlük ibadetlerin bir parçası olan oruçta niyet, ibadetin bilinçli ve şuurlu bir şekilde yerine getirilmesini sağlar.
Ramazan ayında oruç için niyet süresi, güneşin batmasıyla birlikte başlar. Niyet için son zaman ise ertesi gün "dahve-i kübra" denilen vakte kadar devam eder. Dahve-i kübra, imsaktan akşama kadar olan sürenin yarısıdır ve Türkiye'de öğle vaktinden yaklaşık 60-70 dakika önce gerçekleşmektedir. Ancak, Ramazan orucunda en uygun olan niyet zamanı, imsaktan önce yapılan niyettir.
Sahura kalkmak, fiili olarak niyet yerine geçtiğinden dolayı, kişi sahura kalkarak bir şeyler yediğinde niyet etmiş sayılır. Ancak sahura kalkamayan kişi, kalben niyet ettiyse ve imsaktan önce herhangi bir orucu bozan fiilde bulunmadıysa, orucu geçerli olur.
Ancak, sahurun sağlık açısından da önemli olduğu ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in sahura kalkmayı tavsiye ettiği unutulmamalıdır. Sahur yapmak, hem niyet açısından hem de fiziksel dayanıklılık açısından önerilmektedir.
EZANDAN SONRA NİYET EDİLİR Mİ? DİYANET AÇIKLAMASI
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).
Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir. Şâfiî mezhebine göre ise nâfile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nâfile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, 1/331-332).
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