Paranın dibine vurdu! 30 gün çalışarak 100.000 TL kazandırıyor! Bir tanesinden 10 kilo çıkıyor! Yılda ufak bir bakım yapmak yeterli oluyor!
30 gün çalışarak 100.000 TL kazanma şansı vatandaşların oldukça ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu bağlamda Çay ve fındık üreticilerine ek gelir olması amacıyla deneme üretimleri yapılan, Doğu Karedeniz'de 'mavi yemiş' olarak bilinen yaban mersini olumlu sonuç verdi. Yaban mersini kısa boylu bir çalı bitkisidir. İngilizce kökenli blueberry ve bilberry meyveleri, birbiri yerine kullanılabilen terimler olsa da blueberry Kuzey Amerika'ya özgüdür ve Türkiye'de yetişen yaban mersini değildir. Nemli, sıcaklığı yüksek ve dağlık ormanlarda yetişen bu meyve, orta düzeyde gölgeli ortamlarda daha hızlı büyüme eğilimindedir.
Kazançlarını artırmak isteyen vatandaşlar, ek gelir elde etmenin yollarını arıyor. Likarba, likaba ve mavi yemiş olarak da bilinen yaban mersini meyvesi sadece 1 ay çalışarak yılda 100 bin TL kazandırıyor. Bir ağaçtan yaklaşık 10 kilo çıkarken, ürün piyasada 25 TL ile 50 TL arasında satılıyor. Marketlerde 80 TL'ye kadar satılan yaban mersini 1 dönüm bahçede yılda ortalama 100 bin TL getiri sağlıyor. Yaban mersini, antosiyanin olarak isimlendirilen kimyasallar açısından doğadaki en zengin meyvelerden biridir. Antosiyanin yunanca anthos (çiçek) ve kyanose (mavi) kelimelerinden köken alan ve suda çözünebilen polifenolik bileşiktir.