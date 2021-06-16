Ata tohumu olan 13 bin yıllık kavılca buğdayından un üretmeye başlayan Hümeyra Hanım Baki kilosunu 13 TL'den satıyor
Kars'ta ata tohumu kavılca ile bir köyde kaz yemeğinin yanında verilen pilavla tanışan Hümeyra Hanım Baki (42), tadına doyamadığı bu buğdayı üretmek için 6 yıl önce eşi ile tarla kiralayıp, ekmeye başladı. Baki, buğdayı kendilerinin işlemesi için de geçen yıl KOSGEB destekli değirmen kurdu. Hümeyra Hanım Baki, "Kavılcanın 13 bin yıllık bir geçmişi var. Köy halkı bunu işlemekte zorluk çektiği için unutulmaya yüz tutulmuş bir tohum. Şimdi biz bunu yeniden üretmeye başladık" dedi. Girişimci kadın 1 kilo kavılca ununun kilosunu ise 13 TL'den satıyor.
16.06.2021 13:45
- Son Güncelleme: 16.06.2021 13:45
'Nedir?' diye sorduğumda bana bunun kavılca tohumu olduğunu söyledi. Zahmetli bir şey olduğu için pek eken yokmuş" dedi.
Yaptığı araştırmada bu tohumun vitamin deposu olduğunu gördüğünü söyleyen Hümeyra Hanım Baki, "Vücuda bol enerji veriyor, vücudun demir ihtiyacını karşılıyor, hazmı kolaylaştırıyor.
Düzenli tüketimde diyabet oluşma riskini azaltıyor, folat içeriği ile sinir sistemi sağlığını koruyor, vücudun magnezyum ihtiyacını gideriyor, anne adaylarında düzenli tüketimlerde bebeklerin anne karnında gelişimine katkı sağlıyor, kemik erimesi problemlerini azaltıyor, kan yapıcı gibi birçok özelliği bulunuyor ve ayrıca glisemik indeksinden dolayı şeker hastaları güvenle kullanabilir.