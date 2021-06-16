Ata tohumu olan 13 bin yıllık kavılca buğdayından un üretmeye başlayan Hümeyra Hanım Baki kilosunu 13 TL'den satıyor

'Nedir?' diye sorduğumda bana bunun kavılca tohumu olduğunu söyledi. Zahmetli bir şey olduğu için pek eken yokmuş" dedi.

Yaptığı araştırmada bu tohumun vitamin deposu olduğunu gördüğünü söyleyen Hümeyra Hanım Baki, "Vücuda bol enerji veriyor, vücudun demir ihtiyacını karşılıyor, hazmı kolaylaştırıyor.