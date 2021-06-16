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Bilim dünyası şokta! Yaşlı kadının kan donduran fotoğrafı... Kimse açıklayamıyor

Tarihte çekilen bazı fotoğraflar sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Yapılan araştırma sonucunda net bir kanıya varılamadı. Bilim insanlarının açıklık getiremediği genç kadının fotoğrafı yıllarca basının malzemesi oldu. Geçtiğimiz günlerde yabancı bir internet sitesi söz konusu fotoğrafı yeniden ortaya çıkardı. İşte bilim insanlarının açıklık getiremediği genç kadının fotoğrafı ve niceleri...

16.06.2021 07:10 - Son Güncelleme: 16.06.2021 07:11
Bilim dünyası şokta! Yaşlı kadının kan donduran fotoğrafı... Kimse açıklayamıyor

Bilim insanları 1943 yılında Macaristan'da çekilen genç kadının fotoğrafı üzerinde inceleme yaptı. Dünya basınının yakından takip ettiği genç kadının fotoğrafı hakkında bilim insanları net bir değerlendirme yapamadı. İşte fotoğraflarda ortaya çıkan doğa üstü canlılar ve hayalet oldukları iddia edilen görüntüler ve niceleri...

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Bilim dünyası şokta! Yaşlı kadının kan donduran fotoğrafı... Kimse açıklayamıyor

DAVETSİZ KONUK

1972 yılında nikah salonuna gelen bir grubun fotoğrafı, profesyonel bir fotoğrafçı tarafından çekiliyor. Fotoğraf yine en başta oldukça masum görünüyor, ancak detaylı bakınca erkek konuğun arkasında birinin saklandığı görülüyor.

Bilim dünyası şokta! Yaşlı kadının kan donduran fotoğrafı... Kimse açıklayamıyor

Fotoğrafçı, fotoğraf çekildikten sonra konukların arkasında kimsenin olmadığını iddia ediyor.

Bilim dünyası şokta! Yaşlı kadının kan donduran fotoğrafı... Kimse açıklayamıyor

DANS EDEN AYI

Sandra McLachlan'a ait olan bu fotoğraf, aslında McLachlan'a bir aile dostu tarafından verilmiş. İki kadın arasında yer alan adam, 1950'lerde Ontario, Kanada'da bir huzurevine kalmaya başlamış. Kız kardeşleri de adamı ziyarete gelmiş. Fotoğrafta soldaki kadının hemen yanında bir ayı figürü yer alıyor. Huzurevindeki yaşlı adam bir dönem, Vikingler, hayvanlar ve başka şeyler gördüğünü iddia etmiş ve hastaneye kaldırılıp, tedavi edilmiş.

Bilim dünyası şokta! Yaşlı kadının kan donduran fotoğrafı... Kimse açıklayamıyor

FOTOĞRAFTAKİ BÜYÜKANNE

Judy Herring'e ait olan bu aile fotoğrafı, Herring'in büyükbabasına ait. Herring'in iddiasına göre büyükbabası bu fotoğrafı çekildiğinde, büyükannesi de hayatını kaybetmiş. Büyükannesinin silüeti karede çıkmış.