Bilim dünyası şokta! Yaşlı kadının kan donduran fotoğrafı... Kimse açıklayamıyor
Tarihte çekilen bazı fotoğraflar sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Yapılan araştırma sonucunda net bir kanıya varılamadı. Bilim insanlarının açıklık getiremediği genç kadının fotoğrafı yıllarca basının malzemesi oldu. Geçtiğimiz günlerde yabancı bir internet sitesi söz konusu fotoğrafı yeniden ortaya çıkardı. İşte bilim insanlarının açıklık getiremediği genç kadının fotoğrafı ve niceleri...
Bilim insanları 1943 yılında Macaristan'da çekilen genç kadının fotoğrafı üzerinde inceleme yaptı. Dünya basınının yakından takip ettiği genç kadının fotoğrafı hakkında bilim insanları net bir değerlendirme yapamadı. İşte fotoğraflarda ortaya çıkan doğa üstü canlılar ve hayalet oldukları iddia edilen görüntüler ve niceleri...
DANS EDEN AYI
Sandra McLachlan'a ait olan bu fotoğraf, aslında McLachlan'a bir aile dostu tarafından verilmiş. İki kadın arasında yer alan adam, 1950'lerde Ontario, Kanada'da bir huzurevine kalmaya başlamış. Kız kardeşleri de adamı ziyarete gelmiş. Fotoğrafta soldaki kadının hemen yanında bir ayı figürü yer alıyor. Huzurevindeki yaşlı adam bir dönem, Vikingler, hayvanlar ve başka şeyler gördüğünü iddia etmiş ve hastaneye kaldırılıp, tedavi edilmiş.