Vav TV İzle
Haberler Yaşam O iller için tehlike uyarısı! Valilikten son dakika açıklaması geldi! Çanakkale, İstanbul, Aydın, Ardahan, Tunceli, Osmaniye, Bursa, Kütahya....

O iller için tehlike uyarısı! Valilikten son dakika açıklaması geldi! Çanakkale, İstanbul, Aydın, Ardahan, Tunceli, Osmaniye, Bursa, Kütahya....

Valilikler tarafından peş peşe uyarılar gelmeye başladı. Özellikle Çanakkale, İstanbul, Aydın, Ardahan, Tunceli, Osmaniye, Bursa, Kütahya'da yaşayanlar dikkat! Tüm ülkeyi etkisi altına alacak El Nino için peş peşe alarm verildi. 2016 yılından sonra yeni sıcaklık rekoru bekleniyor. Bu nedenle birçok ilde ormana giriş çıkışlar yasaklandı. İşte orman giriş çıkışları yasaklanan iller listesi...

takvim.com.tr
03.07.2023 15:26 - Son Güncelleme: 03.07.2023 15:26
O iller için tehlike uyarısı! Valilikten son dakika açTEN Sıklaması geldi! Çanakkale, İstanbul, Aydın, Ardahan, Tunceli, Osmaniye, Bursa, Kütahya....

El Nino fenomeni, Türkiye'yi de etkisi altına alacak. Uzmanlar, bu hava olayının ülkemizde bazı olumsuz etkileri olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
O iller için tehlike uyarısı! Valilikten son dakika açTEN Sıklaması geldi! Çanakkale, İstanbul, Aydın, Ardahan, Tunceli, Osmaniye, Bursa, Kütahya....

Yaz döneminde yangınların önüne geçilebilmesi için ormanlık alanlara girişler yasaklanmaya başlandı.

O iller için tehlike uyarısı! Valilikten son dakika açTEN Sıklaması geldi! Çanakkale, İstanbul, Aydın, Ardahan, Tunceli, Osmaniye, Bursa, Kütahya....

Ankara'da tüm ormanlık sahalara giriş 30 Eylül tarihine kadar yasaklandı. Ormanlık alanlara sadece, Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünce sokak hayvanlarını beslemekle görevlendirilenler ve yetkili kamu görevlileri girebilecek.

O iller için tehlike uyarısı! Valilikten son dakika açTEN Sıklaması geldi! Çanakkale, İstanbul, Aydın, Ardahan, Tunceli, Osmaniye, Bursa, Kütahya....

ORMANDA PİKNİK VE MANGAL YASAK MI?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamayla birlikte, ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Açıklamada; "İstanbul sınırları dahilinde piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş ve benzeri faaliyetlerde bulunmak serbesttir. Bu alanlar dışındaki ormanlık alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır" denildi.

O iller için tehlike uyarısı! Valilikten son dakika açTEN Sıklaması geldi! Çanakkale, İstanbul, Aydın, Ardahan, Tunceli, Osmaniye, Bursa, Kütahya....

Buna göre; İstanbul'da bulunan ormanlık alanlarda 15 Ekim tarihine kadar piknik ve mangal yapmak yasak olacak.

SON DAKİKA