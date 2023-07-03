O iller için tehlike uyarısı! Valilikten son dakika açıklaması geldi! Çanakkale, İstanbul, Aydın, Ardahan, Tunceli, Osmaniye, Bursa, Kütahya....
Valilikler tarafından peş peşe uyarılar gelmeye başladı. Özellikle Çanakkale, İstanbul, Aydın, Ardahan, Tunceli, Osmaniye, Bursa, Kütahya'da yaşayanlar dikkat! Tüm ülkeyi etkisi altına alacak El Nino için peş peşe alarm verildi. 2016 yılından sonra yeni sıcaklık rekoru bekleniyor. Bu nedenle birçok ilde ormana giriş çıkışlar yasaklandı. İşte orman giriş çıkışları yasaklanan iller listesi...
03.07.2023 15:26 - Son Güncelleme: 03.07.2023 15:26
El Nino fenomeni, Türkiye'yi de etkisi altına alacak. Uzmanlar, bu hava olayının ülkemizde bazı olumsuz etkileri olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.
ORMANDA PİKNİK VE MANGAL YASAK MI?
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamayla birlikte, ormanlık alanlara girişler yasaklandı.
Açıklamada; "İstanbul sınırları dahilinde piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş ve benzeri faaliyetlerde bulunmak serbesttir. Bu alanlar dışındaki ormanlık alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır" denildi.
Buna göre; İstanbul'da bulunan ormanlık alanlarda 15 Ekim tarihine kadar piknik ve mangal yapmak yasak olacak.