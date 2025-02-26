Niyet etmeden oruç tutulur mu? İşte Diyanet’in açıklamaları

RAMAZAN ORUCU İÇİN NİYET VAKTİ NE ZAMAN?

Ramazan orucu, belirli günlerde tutulması zorunlu olan oruçlardan biridir. Bu nedenle Ramazan orucuna niyet etme vakti, güneşin batmasıyla başlar ve ertesi gün öğle vaktinden yaklaşık 10 dakika öncesine kadar devam eder. Ancak imsaktan sonra niyet edilebilmesi için şu şartlar sağlanmalıdır:

-İmsak vaktinden itibaren hiçbir şey yenilip içilmemiş olmalıdır.

-Oruca aykırı herhangi bir iş yapılmamış olmalıdır.

-Bu şartlar sağlanmazsa gündüz yapılan niyet geçerli sayılmaz. Bu nedenle Ramazan'da her gün için ayrı ayrı geceden niyet edilmesi tavsiye edilmektedir.

SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULABİLİR Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre, sahura kalkmak başlı başına niyet yerine geçmektedir. Ancak kişi sahura kalkmadan oruç tutacaksa, en azından yatmadan önce kalben niyet etmesi gerekmektedir. Sahura kalkmamış ve niyet etmeyi unutmuş bir kişi, eğer imsaktan sonra herhangi bir şey yememiş ve içmemişse, öğle vaktine kadar niyet edebilir.