Ülkelere göre oruç tutma süreleri belli oldu! Dünya genelinde 12 ila 15 saat arasında tutulacak

Kuzey yarım kürede oruç süreleri 2031 yılına kadar kısalacak, güney yarım kürede ise uzayacak.

Ramazan'ın son günü olan 19 Mart'ta en uzun oruç süresi İzlanda'nın Reykjavik ve Grönland'ın Nuuk kentlerinde 15 saat 3 dakika olacak.

Hicri takvimin döngüsü nedeniyle 2030 yılında Ramazan ayı iki kez yaşanacak, ilk başlangıç 5 Ocak, ikincisi 26 Aralık'ta olacak.

Bu yıl Ramazan boyunca günlük oruç süresinin dünya genelinde ortalama 12 ila 15 saat arasında değişmesi bekleniyor. İşte ülkelere göre oruç tutma süreleri…

2025 Ramazan ayında günlük oruç süresi dünya genelinde ortalama 12 ila 15 saat arasında değişecek.

RAMAZAN TÜRKİYE'DE 19 ŞUBAT TARİHİNDE BAŞLIYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yaptığı hilal gözlemlerine göre Ramazan ayı Türkiye genelinde yarın itibarıyla başlayacak. Bu akşam ise ülke çapındaki cami ve mescitlerde ilk teravih namazı eda edilecek.

Ramazanın ilk gününde en erken imsak vakti Iğdır'da saat 05.21'de gerçekleşirken, en geç imsak Çanakkale'de saat 06.32'de olacak.

İftar saatlerine bakıldığında dailk oruç Iğdır'da saat 17.51'de açılacak. Günün son iftarı ise Çanakkale'de saat 19.01'de yapılacak.

Oruç süresi bakımından ilk gün en uzun süre Hatay'da 12 saat 34 dakika olarak kaydedilirken, en kısa oruç süresi Sinop ve Kırklareli'nde 12 saat 26 dakika olacak.