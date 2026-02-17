Ülkelere göre oruç tutma süreleri belli oldu! Dünya genelinde 12 ila 15 saat arasında tutulacak
Milyarlarca Müslüman, 18 veya 19 Şubat itibarıyla Ramazan ayının manevi atmosferine adım attı. Oruç süreleri ise ülkelerin bulunduğu coğrafyaya ve gündüzlerin uzunluğuna göre değişiklik gösterecek. Kuzey yarım kürede günlerin uzamaya başlamasıyla birlikte imsak ile iftar arasındaki zaman dilimi artarken, güney yarım kürede daha kısa süreli oruçlar tutulacak.
Bu yıl Ramazan boyunca günlük oruç süresinin dünya genelinde ortalama 12 ila 15 saat arasında değişmesi bekleniyor. İşte ülkelere göre oruç tutma süreleri…
RAMAZAN TÜRKİYE'DE 19 ŞUBAT TARİHİNDE BAŞLIYOR
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yaptığı hilal gözlemlerine göre Ramazan ayı Türkiye genelinde yarın itibarıyla başlayacak. Bu akşam ise ülke çapındaki cami ve mescitlerde ilk teravih namazı eda edilecek.
Ramazanın ilk gününde en erken imsak vakti Iğdır'da saat 05.21'de gerçekleşirken, en geç imsak Çanakkale'de saat 06.32'de olacak.
İftar saatlerine bakıldığında dailk oruç Iğdır'da saat 17.51'de açılacak. Günün son iftarı ise Çanakkale'de saat 19.01'de yapılacak.
Oruç süresi bakımından ilk gün en uzun süre Hatay'da 12 saat 34 dakika olarak kaydedilirken, en kısa oruç süresi Sinop ve Kırklareli'nde 12 saat 26 dakika olacak.
KUZEY VE GÜNEY YARIM KÜREDE FARKLI SEYİR
Kuzey yarım kürede yaşayanlar için bu Ramazan, geçen yıla kıyasla biraz daha kısa oruç süreleri anlamına geliyor. Hicri takvimin döngüsü nedeniyle süreler 2031 yılına kadar kademeli biçimde azalmayı sürdürecek. 2031'de kuzey yarım kürede en kısa, güney yarım kürede ise en uzun süreler yaşanacak.
Bunun tam tersi tablo ise 2047'de ortaya çıkacak. Bu tarihte kuzey yarım kürede en uzun oruç süreleri görülürken, güney yarım kürede en kısa süreler kaydedilecek.
2030'DA RAMAZAN İKİ KEZ YAŞANACAK
Hicri takvimin 33 yıllık döngüsü nedeniyle Ramazan ayı her yıl miladi takvime göre 10-12 gün daha erken başlıyor. Bu kayma nedeniyle 2030 yılında Ramazan iki kez idrak edilecek. İlk başlangıç 5 Ocak'ta, ikinci başlangıç ise 26 Aralık'ta olacak.
İLK GÜN SÜRELERİ NASIL OLACAK?
Kış mevsiminin yaşandığı kuzey yarım kürede Ramazan'ın ilk gününde oruç süresi ortalama 12-13 saat civarında olacak. Ay ilerledikçe günlerin uzamasıyla birlikte bu süre de artacak.
Güney yarım kürede ise yaz mevsimi etkili olacak. Şili, Yeni Zelanda ve Güney Afrika gibi ülkelerde ilk gün sürelerin 14-15 saate kadar çıkması beklenirken, ay boyunca kademeli bir azalma görülecek.
BAŞKENTLERE GÖRE İLK GÜN HESAPLAMALARI
Suudi Arabistan merkezli Dünya İslam Birliği verilerine göre, başkentler esas alınarak yapılan hesaplamalarda Ramazan'ın ilk günü için süreler şöyle:
Türkiye: 12 saat 23 dakika
Suudi Arabistan: 12 saat 42 dakika
ABD: 12 saat 25 dakika
İngiltere: 12 saat 8 dakika
Finlandiya: 11 saat 53 dakika
Pakistan: 12 saat 30 dakika
Japonya: 12 saat 27 dakika
İspanya: 12 saat 23 dakika
Endonezya: 13 saat 28 dakika
Brezilya: 13 saat 47 dakika
Güney Afrika: 14 saat 13 dakika
RAMAZANIN SON GÜNÜNDE EN UZUN SÜRE NEREDE?
Ramazan'ın muhtemel son günü olan 19 Mart'ta ise tablo değişecek. Hesaplamalara göre en uzun oruç, İzlanda'nın başkenti Reykjavik ile Grönland'ın Nuuk kentinde tutulacak. Bu iki şehirde süre 15 saat 3 dakikaya ulaşacak.
Ramazan'ın başlangıcında 15 saat 22 dakika ile en uzun sürenin görüleceği Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeise ay sonunda süre yaklaşık 2 saat azalarak 13 saat 46 dakikaya düşecek.