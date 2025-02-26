PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

Teravih namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Teravih namazı farz mı, sünnet mi?

Teravih namazı, Ramazan ayında kılınır ve müminler için büyük bir ibadet ve bereket vesilesidir. Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu namazı düzenli olarak kılmış ve ümmetine de tavsiye etmiştir. Sünnet-i müekkede olan teravih namazının cemaatle kılınması faziletli olmakla birlikte, bireysel olarak da eda edilebilir. Peki Teravih namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır? İşte merak edilen Diyanet açıklamaları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 08:58 Güncelleme Tarihi :28 Şubat 2025 , 13:24
Teravih namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Teravih namazı farz mı, sünnet mi?

Teravih namazı, Ramazan ayında kılınır ve müminler için büyük bir ibadet ve bereket vesilesidir. Peki Teravih namazının hükmü ve mahiyeti nedir? Teravih namazı farz mı, sünnet mi? Kaç rekat ve nasıl kılınır? İşte Diyanet'in konuya ilişkin açıklamaları.

Teravih namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Teravih namazı farz mı, sünnet mi?

Teravih namazı nedir, ne anlama gelir?

Terâvîh namazı Ramazan ayında, yatsı namazından sonra sabah namazı vaktine (fecrin doğuşuna) kadar kılınabilen nâfile namazın ismidir. Hadisi şeriflerde ramazan gecelerinin ihyası olarak nitelendirilen bu namaza dört rek'atta bir dinlenme amacıyla biraz araverildiğinden "terâvîh" denmiştir.

Teravih namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Teravih namazı farz mı, sünnet mi?

Teravih namazı farz mı, sünnet mi, vacip mi?

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1 [2012]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 177-178 [761]).

Yine Hz. Peygamber, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1 [2009]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 173-175 [759-760]) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.

Teravih namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Teravih namazı farz mı, sünnet mi?

Teravih namazı kaç rekattır?

Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden itibaren cemaatle 20 rekat olarak kılınmıştır. Sahabe döneminden itibaren bu uygulamaya karşı herhangi bir itiraz gelmemiştir ve İslam alimleri tarafından bu şekilde kabul edilmiştir. Günümüzde de pek çok İslam ülkesinde, özellikle Türkiye'de, camilerde 20 rekat cemaatle beraber kılınmaktadır.

Teravih namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Teravih namazı farz mı, sünnet mi?

Teravih namazını dört rek'atta bir selâm vererek kılmak caiz ise de iki rek'atta bir selâm vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rek'atının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallah) ve salavât ile meşgul olunması uygundur.

Teravih namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Teravih namazı farz mı, sünnet mi?

Teravih Namazı Nasıl Eda Edilir?

  • Yatsı namazının sünneti ve farzı kılınır.
  • Ardından yatsının son sünneti eda edilir.
  • Daha sonra teravih namazına niyet edilir.
  • "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya." diyerek niyet edilir.
  • İki rekatta bir selam vererek ya da dört rekatta bir selam vererek kılınabilir.
Teravih namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Teravih namazı farz mı, sünnet mi?

İki Rekatlık Teravih Namazı Nasıl Kılınır?

  • "Sübhaneke" okunur, ardından "Euzü Besmele" çekilir ve "Fatiha Suresi" ile bir zammı sure okunur.
  • Rükû ve secdeden sonra ikinci rekata kalkılır.
  • İkinci rekatta da "Fatiha" ve zammı sure okunur, rükû ve secdeler yapıldıktan sonra oturulur.
  • "Tahiyyat", "Salli-Barik" ve "Rabbena duaları" okunarak selam verilir.
Teravih namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Teravih namazı farz mı, sünnet mi?

Dört Rekatlık Teravih Namazı Nasıl Eda Edilir?

  • İlk iki rekat yukarıda bahsedildiği gibi kılınır.
  • İkinci rekatın sonunda sadece "Tahiyyat duası" okunarak üçüncü rekâta kalkılır.
  • Üçüncü ve dördüncü rekatlar da aynı şekilde kılındıktan sonra, bu kez oturuşta "Salli-Barik" ve "Rabbena duaları" da eklenerek selam verilir.
  • Teravih namazı toplam 20 rekat olarak tamamlandıktan sonra vitir namazı kılınarak ibadet tamamlanır.
Teravih namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Teravih namazı farz mı, sünnet mi?

Teravih Namazının Vakti Nedir?

  • Teravih namazı, yatsı namazının farzı kılındıktan sonra eda edilir. Yatsı namazını kılmadan önce teravih kılmak geçerli olmaz ve iadesi gereklidir. Teravih kazası olmayan bir namazdır.
  • 2025 İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ
Teravih namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Teravih namazı farz mı, sünnet mi?

2025 DİYANET İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

Teravih namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Teravih namazı farz mı, sünnet mi?

GÜNCEL RAMAZAN HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Görseller Takvim Foto Arşiv'den ve AA'dan alınmıştır.