Teravih namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Teravih namazı farz mı, sünnet mi?

Teravih namazı, Ramazan ayında kılınır ve müminler için büyük bir ibadet ve bereket vesilesidir. Peki Teravih namazının hükmü ve mahiyeti nedir? Teravih namazı farz mı, sünnet mi? Kaç rekat ve nasıl kılınır? İşte Diyanet'in konuya ilişkin açıklamaları.

Teravih namazı nedir, ne anlama gelir? Terâvîh namazı Ramazan ayında, yatsı namazından sonra sabah namazı vaktine (fecrin doğuşuna) kadar kılınabilen nâfile namazın ismidir. Hadisi şeriflerde ramazan gecelerinin ihyası olarak nitelendirilen bu namaza dört rek'atta bir dinlenme amacıyla biraz araverildiğinden "terâvîh" denmiştir.

Teravih namazı farz mı, sünnet mi, vacip mi? Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1 [2012]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 177-178 [761]). Yine Hz. Peygamber, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1 [2009]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 173-175 [759-760]) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.

Teravih namazı kaç rekattır? Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden itibaren cemaatle 20 rekat olarak kılınmıştır. Sahabe döneminden itibaren bu uygulamaya karşı herhangi bir itiraz gelmemiştir ve İslam alimleri tarafından bu şekilde kabul edilmiştir. Günümüzde de pek çok İslam ülkesinde, özellikle Türkiye'de, camilerde 20 rekat cemaatle beraber kılınmaktadır.