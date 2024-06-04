Müge Anlı'daki olayda korkunç olayda flaş gelişme! Anne Fitnat Ertekin yeniden gözaltına alındı! Tülay'dan ilk açıklama

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te mide bulandıran bir olay yaşandı.Selahattin Yalnız ve Fitnat Ertekin çifti üvey kızlarının kendilerini uyku ilacı ile uyutup, evdeki 65 bin lirayı da alarak kaçtığını iddia etti. Gerçek ise bambaşka çıktı. Müge Anlı'da bulunan kızlar yıllardır istismar edildiklerini videolarla ispat etti. Anlı'nın 2. Palu ailesi olarak nitelendirdiği olayda Selahattin tutuklanarak emniyete götürüldü. Anne Fitnat Ertekin ise serbest bırakılmıştı. Selahattin'in 11 tane daha çocuğu olduğu ve komşunun kızına da tecavüz ettiği de ortaya çıkmıştı Anlı, bugünkü yayında Fitnat Ertekin'in yeniden gözaltına alındığını açıkladı.