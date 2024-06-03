Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı yeni işlediği konuda dehşet verici bir olayla karşı karşıya kaldı. Selahattin Yalnız ve Fitnat Ertekin çifti üvey kızlarının kendilerini uyku ilacı ile uyutup, evdeki 65 bin lirayı da alarak kaçtığını iddia etti. Gerçek ise bambaşka çıktı. Müge Anlı'nın bulduğu kızlar yıllardır istismar edildiklerini videolarla ispat etti. Yayın sırasında gözaltına alınan Selahattin Yalnız tutuklandı. Tutuklama sonrası canlı yayınına telefonla bağlanan Selahattin Yalnız'ın dayısı Necati Bayar felaketin boyutunu arşa çıkardı. Selahattin'in Avustralya'da da çocukları olduğunu ve bu çocuklardan kimisine 3 yaşından itibaren kimisine ise 5 yaşından itibaren cinsel istismarda bulunduğunu açıkladı. İşte kan donduran olayda dehşete düşüren detaylar...