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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024, 12:15 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2024, 12:27

Müge Anlı'da sapık baba dehşetinin boyutu kahretti! Avustralya detayı kan dondurdu! Tecavüz vakası sayısı arttı! 3 yaşında itibaren...

Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı yeni işlediği konuda dehşet verici bir olayla karşı karşıya kaldı. Selahattin Yalnız ve Fitnat Ertekin çifti üvey kızlarının kendilerini uyku ilacı ile uyutup, evdeki 65 bin lirayı da alarak kaçtığını iddia etti. Gerçek ise bambaşka çıktı. Müge Anlı'nın bulduğu kızlar yıllardır istismar edildiklerini videolarla ispat etti. Yayın sırasında gözaltına alınan Selahattin Yalnız tutuklandı. Tutuklama sonrası canlı yayınına telefonla bağlanan Selahattin Yalnız'ın dayısı Necati Bayar felaketin boyutunu arşa çıkardı. Selahattin'in Avustralya'da da çocukları olduğunu ve bu çocuklardan kimisine 3 yaşından itibaren kimisine ise 5 yaşından itibaren cinsel istismarda bulunduğunu açıkladı. İşte kan donduran olayda dehşete düşüren detaylar...

Müge Anlıdaki olayda korkunç detaylar! Selahattin Yalnız kendi çocuklarını da istismar etmiş! Her şey ortaya çıktı
Müge Anlı'daki olayda korkunç detaylar! Selahattin Yalnız kendi çocuklarını da istismar etmiş! Her şey ortaya çıktı

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